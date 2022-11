Facebook, da oggi addio per sempre a sesso e religione; cambiano le regole

Il nostro account Facebook non è al sicuro? Pare che Meta stia provvedendo a modificare la sua piattaforma rimuovendo alcune voci dall’account, e non è nemmeno una situazione che cambierà in futuro.

Ma la compagnia, al di là di quello che si potrebbe pensare, ha in mente di effettuare degli ottimi cambiamenti; vediamo insieme che cosa vorrebbe fare per l’occasione.

A causa del fatto che Facebook stia attraversando quello che sembra essere un periodo incerto, in cui molti utenti affermano di aver perso una quantità indefinita di dati relativa ai loro account, Meta vorrebbe apportare alcune modifiche rilevamenti.

In particolare vorrebbe ridurre le informazioni personali visibili, come le scelte religiose, politiche, indirizzi e gli orientamenti sessuali di un qualunque utente, la cui modifica prenderà vita a partire dal 1° dicembre. Ma visto e considerato che sia un cambiamento del tutto imprevisto, a cosa comporterà?

Con molta probabilità a niente di grave per quanto riguarda l’utilizzo della piattaforma, a parte ridurre lo scrolling – che ovviamente sarà più veloce – ed inserire un leggero cambiamento nell’interfaccia della pagina. La scelta, inoltre, è stata presa specialmente per preservare la privacy degli utenti, con lo scopo preciso di renderla più protetta rispetto a prima. Facebook ha anche commentato la sua scelta, affermando che non comprometterà l’usabilità del servizio:

“Nell’ambito dei nostri sforzi per rendere Facebook più facile da navigare e utilizzare, stiamo rimuovendo una manciata di campi del profilo: Interessato a, Opinioni religiose, Opinioni politiche e Indirizzo. Stiamo inviando notifiche alle persone che hanno compilato questi campi, informandoli che verranno rimossi. Questa modifica non influisce sulla capacità di nessuno di condividere queste informazioni su sé stessi altrove o su Facebook“.

Meta non vuole il nostro male: avrebbe solo intenzione di migliorare la sua app

Dalla dichiarazione ufficiale arriviamo a comprendere che non voglia né censurare e tanto meno bloccare la possibilità di interazione degli utenti, quanto più semplificare la piattaforma per renderla maggiormente interessante agli occhi dei nuovi e dei vecchi utenti. Che sia il miglior modo per riuscirci?

Noi pensiamo che sia una mossa alquanto azzardata, nonostante sembri essere davvero incomprensibile per chi tende ad utilizzare da molto tempo Facebook. In realtà potrebbe essere una buona scelta per provare a ringiovanire il sito, seppur i dati affermino che Instagram o Twitter, per esempio, siano più gettonati per via della loro fama indiscutibilmente alta.

Comunque sia nulla può togliere i meriti a Facebook per quanto riguarda tutte le grandi idee che sta avendo in questo momento, che al di là del fatto che non vengano condivise non vuol dire che siano state introdotte casualmente. Il rinnovamento dell’interfaccia, ad esempio, è una prova più che ovvia.

Forse avremo modo di poter capire in maniera più approfondita il programma di Meta soltanto in seguito, dunque non diamo nulla per scontato in questo caso. Non dimentichiamoci che ol più delle volte ha saputo stupirci, quindi perché non dovrebbe farlo anche in futuro?