La Pixar pronta a sorprenderci con l’ultimo capolavoro Disney

Dopo le innumerevoli rivisitazioni dei classici della letteratura per bambini, la divisione Pixar della Disney ha fatto la sua fortuna addentrandosi nel mondo delle emozioni, dell’invisibile e della natura.

Ed è proprio seguendo questo filone che la Pixar ha prodotto un nuovo film d’animazione Disney, in uscita nel 2023, con una serie di protagonisti mai visti prima.

Il film si intitola Elemental, ed è facile immaginare che i suoi protagonisti siano gli elementi naturali. Il lungometraggio originale infatti è ambientato in una città del tutto immaginaria che si chiama Element City, dove convivono gli abitanti appartenenti ai quattro elementi naturali: Aria, Acqua, Fuoco e Terra. Protagonista del lungometraggio è Ember, una giovane donna “focosa”, molto amica di Wade, uno che “segue la corrente”: non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altra, eppure la loro amicizia, che metterà alla prova le sue idee sul mondo in cui vivono, è molto forte.

Elemental arriva nel 2023

«I miei genitori sono emigrati dalla Corea all’inizio degli anni Settanta e hanno costruito un frequentato negozio di alimentari nel Bronx. Eravamo una delle tante famiglie che si erano avventurate in una nuova terra con sogni e speranze, in un unico crocevia di culture, lingue e piccoli bellissimi quartieri. Questo è quello che mi ha portato a Elemental. La nostra storia è basata sui classici elementi: fuoco, acqua, terra e aria. Alcuni elementi si mescolano tra loro, altri no. E se questi elementi fossero vivi?».

Ecco come Peter Sohn, regista del lungometraggio, parla della sua nuova avventura alla guida di un film della Pixar Animation. Il regista di origine coreana ha già diretto Il Viaggio di Arlo, e il cortometraggio Parzialmente Nuvoloso. Prodotto da Denise Ream, il film di Pixar Animation racconta dunque le vicende di Ember e Wade, due amici che stanno per scoprire insieme qualcosa di molto importante: ovvero che hanno in comune molto più di quello che pensano.

Il film è un lungometraggio originale che si ispira alla vita di Peter Sohn: dunque niente adattamenti da altre storie e rivisitazioni di folclore popolare, ma solo una storia partorita dalla mente di un bambino che ha fatto della sua fantasia un vero e proprio lavoro. Riguardo alla data di uscita, la Disney Pixar Animation non ha dato alcun dettaglio ma si è limitata a far sapere che il film uscirà nelle sale il prossimo anno, nel 2023. Per fortuna ha però rilasciato un teaser trailer e anche il poster del film che lasciano intendere la natura dei due protagonisti del lungometraggio.

