Grande sconto per Samsung, puoi avere una Smart TV OLED da 50″ ad un prezzo incredibile

Non importa dove, purché lo si compri. Parliamo ovviamente di uno dei dispositivi in offerta più convenienti di questo Black Friday, che si sta “consumando” in ogni store fisico ed online di tutto il mondo.

E anche se non è una regola scritta, ormai il Black Friday è principalmente rivolto ai dispositivi elettronici, di cui questo Samsung è il grande protagonista.

Si parla della smart TV Samsung da 50 pollici della serie Q65B, perlomeno una delle tante televisioni del colosso sudcoreano, che offre un’esperienza di livello altissimo sia grazie al pannello LED Quantum Dot sia grazie al processore Quantum 4K Lite. Una smart TV che per la settimana del Black Friday consente di risparmiare fino al 42% e che, su Amazon, sta andando a ruba. E’ infatti il grande colosso dell’e-commerce l’altro grande protagonista della settimana degli sconti autunnali: sempre di più infatti gli utenti si affidano all’azienda di Seattle per i loro acquisti di ogni genere.

L’intelligenza artificiale interviene nell’esperienza visiva

I colori di questo smart TV sono più vividi che mai grazie anche all’intelligenza artificiale installata nel dispositivo, che consente alle impostazioni delle immagini di adattarsi automaticamente al programma che si sta seguendo. La scheda tecnica del televisore ci parla di una combinazione di due tecnologie, il pannello Dual LED e Quantum Dot, che garantiscono un contrasto più preciso oltre a un volume di colore più ampio del normale, per rendere le immagini altamente realistiche e dettagliate come mai prima in nessun altro televisore.

Anche sotto l’aspetto dell’audio, questo TV smart è di qualità altissima: a garantirla c’è l’Object Tracking Sound e l’audio adattivo fa il resto, per regalare la sensazione di essere circondato dall’audio del programma e ottimizzarlo in base all’analisi della scena in tempo reale per ogni tipo di contenuto. Fa il resto poi la piattaforma Smart Hub, che mette a disposizione funzionalità avanzate per contenuti multimediali, mentre grazie al Samsung TV Plus si possono installare le app dei maggiori servizi streaming video e audio. A completare la bellezza di questa offerta c’è il prezzo: da 899,00 euro si passa a 519,00 euro grazie allo sconto del 42%, pari a 380 euro, applicato da Amazon. Che offre anche la possibilità ai suoi iscritti al programma Prime di comprare la TV a rate a interessi zero senza spese di istruttoria alla cifra di 43,25 euro per 12 mesi.

Un bel vantaggio per chi possiede una carta di credito o di debito registrata nel servizio di acquisto Amazon.