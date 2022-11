Apple anticonformista: annunciato il “suo” Black Friday per il 25 novembre

Sconti di cento euro ma anche di più, iPad M2 Pro ai minimi storici. Occasionissime per Mac ed Apple Watch. Alcuni esempi del Black Friday di Apple, annunciato direttamente dal bunker di Cupertino.

Gli ultimi M2 iPad Pro di Apple saranno un’occasione imperdibile.

Aspettatevi di vedere 100 dollari di sconto sulla maggior parte delle diverse configurazioni di tablet da 12,9 pollici, mentre i modelli più piccoli da 11 pollici dovrebbero averne almeno 50. Offrendo le esperienze iPadOS più capaci di sempre, queste saranno alcune delle prime possibilità di risparmiare e sicuramente porteranno a nuovi minimi storici alcuni dispositivi appena rilasciati.

400 dollari si sconto per alcuni dispositivi di fascia alta

L’ultima gamma di MacBook di Apple ovviamente entrerà per il Black Friday a forma della Mela morsicata più famosa del modo, con alcuni dei migliori sconti dell’intera stagione. Per tutto l’autunno abbiamo visto i prezzi entrare in vigore sia sull’attuale elenco M2 che sulla serie di MacBook M1 Pro/Max, ma sono in molti ad aspettarsi che gli sconti diventino ancora migliori, in onore della stagione, una sorta di start per lo shopping propriamente natalizio.

Il MacBook Air M2 più recente di Apple potrebbe anche scendere sotto i 1.049. È stata la versione più popolare nel reparto macOS da un po’ di tempo: Tim Cook e compagnia ha dato il via libera: c’è da scommettere che il dispositivo finirà sotto gli alberi di Natale di molti clienti Apple. Ci saranno almeno 150 dollari di risparmio, se non di più, almeno sulle configurazioni di fascia alta.

Dando uno sguardo ai dispositivi Apple, ci si aspetta anche sconti di 400 dollari per i device di fascia alta, occhi puntati sui MacBook da 14 ma anche da 16 pollici. Sebbene con prezzi di partenza di 1.599 dollari, soltanto per il più piccolo dei due dispositivi M1 Pro, saranno comunque i migliori sconti che abbiamo visto sugli ultimi device macOS, di livello professionale.

Sconti sì, ma anche la possibilità di partecipare a un concorso niente male: acquistando un prodotto promozionato Apple, tra il 25 ed il 28 Novembre 2022, si otterrà una Apple Gift Card da utilizzare per un successivo acquisto.

Gli importi delle Gift Card, rivelano da Cupertino, variano a seconda del dispositivo comprato: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 o iPhone SE, Gift Card da 50 euro. Stessa scontistica per Apple Watch SE, ma anche iPad Air, iPad, iPad Mini. Oppure Magic Keyboard per iPad Pro o iPad Air, Smart Keyboard Folio, Apple Pencil (seconda generazione), e un alimentatore duo MagSafe, e anche gli Studio3 Wireless, Solo3 Wireless, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Flex. Con AirPods Pro 2, AirPods 2, AirPods 3 con custodia di ricarica Lightning e AirPods Max: l’Apple Gift Card sale a 75 Euro. MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini o iMac fino a 250 euro!

