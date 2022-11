La missione Artemis I procede spedita, arrivano le prime immagini dallo Spazio

Il ritorno dell’uomo sulla Luna è una priorità così alta per tutte le agenzie spaziali mondiali che in ogni Paese si sta lavorando per perfezionare missioni di ogni genere.

Tra le missioni in atto, c’è Artemis 1, approntata dalla Nasa in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana.

Nell’ambito della Missione Artemis 1, organizzata dalla Nasa ed alla quale partecipa anche l’Agenzia Spaziale Italiana, è stato compiuto un passo veramente da gigante. Il satellite ArgoMoon, realizzato dall’azienda torinese Argotec, ha infatti inviato sulla Terra le prime immagini della missione. Si tratta di una foto della Luna scattata a 278 mila chilometri, e di una della Terra, dove si vede chiaramente l’Australia, ripresa a 125 mila chilometri. Sono, come dicevamo, le prime immagini della missione che segna il primo passo verso il ritorno dell’uomo sulla Luna.

La Luna sarà la nostra prossima casa

A commentare questo primo risultato è Giorgio Saccoccia, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, secondo cui si tratta di «bellissime foto della Terra e della Luna, la nostra prossima casa grazie al programma Artemis. Sono state scattate dal nostro cubesat ArgoMoon nel suo viaggio di trasferimento dopo la separazione dallo SpaceLaunch System, il nuovo grande lanciatore americano. Indispensabile per far tornare l’umanità verso la Luna. L’Italia c’è!».

Parole entusiaste dunque quelle che accompagnano i primi successi della missione Artemis I, partita lo scorso 16 novembre dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, negli Stati Uniti. Grande entusiasmo anche da parte di David Avino, CEO di Argotec: ««La nostra piattaforma satellitare ha nuovamente garantito prestazioni eccellenti in contesti estremamente complessi. Per la seconda volta in poche settimane abbiamo consegnato alla storia foto dallo spazio profondo».

Nei prossimi giorni poi il modulo di servizio Orion dovrebbe finalmente passare a circa 100 km di distanza dalla superficie lunare, così da entrare finalmente in un’orbita stabile intorno al satellite naturale della Terra. La Missione Artemis 1 ha avuto una genesi piuttosto travagliata, prima di riuscire finalmente a decollare nel vero senso del termine. Il lancio infatti era previsto nel 2020 dal complesso 39B del Kennedy Space Center, ma a causa anche della pandemia era stato spostato prima alla fine del 2021 e poi al 2022. Il primo tentativo di lancio previsto per lo scorso 29 agosto 2022 è stato però cancellato per problemi tecnici al sensore di raffreddamento del motore 3 che ci sono stati a 40 minuti dalla fine del countdown. Anche il tentativo del 3 settembre 2022 è stato cancellato per perdite di carburante, e finalmente, dopo altri due rinvii dovuti all’uragano Ian diretto in Florida e poi alla tempesta Nicole, finalmente il 16 novembre è stato possibile procedere all’agognato lancio.

