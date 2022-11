Snapchat, upgrade per i Mondiali del Qatar 2022: scopri i nuovi filtri dell’app

Le applicazioni, di tanto in tanto, cambiano le proprie vesti per poter accogliere alcuni eventi importanti che la gente apprezza per motivi differenti. Un esempio può essere Natale, che dato che sia una festività amatissima ovviamente ogni app cerca di adornarsi il più possibile in vista del suo arrivo. E ora che manca davvero poco a dicembre, è normale che succeda.

Ma sta per accadere la stessa cosa con Snapchat, che per via dei Mondiali del Qatar pare che abbia deciso di aggiornarsi cambiando alcuni elementi importanti. Certo, magari a qualcuno potrebbe anche non interessare, ma se si utilizza frequentemente la piattaforma riteniamo che sarà davvero impossibile non farci caso. Che cosa è stato modificato?

Non è la prima volta che Snapchat tende ad assumere un volto differente da quello che conosciamo già. Lo aveva fatto in passato con Ghost Phone, ovvero un gioco horror in realtà aumentata creato unicamente per gli smartphone. Per cui non è così strano che abbia scelto di farlo nuovamente.

Questa volta però è diverso, perché Snapchat ha deciso di cambiare la propria facciata in occasione di un evento a dir poco speciale, che forse piacerà a tutti noi. Dipende da quanto siamo propensi ad adorare il calcio probabilmente, ma siamo sicuri che nessuno rimarrà deluso: ecco che cosa hanno pensato di aggiungere gli sviluppatori.

Snapchat e le sue nuove impostazioni: sono state fatte su misura per questo evento

Snapchat ha introdotto una serie di nuove funzionalità ed esperienze per la Coppa del Mondo FIFA. In particolar modo, come abbiamo segretamente annunciato in precedenza, gli utenti potranno seguire e supportare le squadre ai Mondiali di Qatar 2022 anche tramite il social network.

Questo è stato possibile perché, a parte modificare l’app stessa, i gestori di Snapchat hanno stretto una partnership con Adidas al fine di portare ai loro utenti dei vestiti virtuali per i Bitmoji, con divise ufficiali delle squadre e non solo. Ora, infatti, saranno accessibili adesivi e filtri dedicati a tutte le nazionali, in modo da supportare il proprio team anche con video e foto da bravi tifosi.

Come se non fosse sufficiente sarà disponibile pure Snapchat Discover, una piattaforma che pubblicherà momenti salienti, gol, interviste ai giocatori, analisi delle partite e contenuti dietro le quinte. Su Spotlight, invece, negli USA gli utenti potranno inviare degli Snap per ricevere premi in denaro a seconda del tipo di contenuto che sceglieranno di premiare.

E per concludere, ma non per importanza dal momento che tutte le funzioni siano interessanti, Snap Map mostrerà gli Snap dei fan che guardano le partite e condividono le loro celebrazioni durante le partite. Basterà visitare la mappa, toccare un luogo specifico e osservare uno Snap appena pubblicato da qualsiasi parte del mondo. E vi siete pronti per questi Mondiali del Qatar? Di certo Snapchat non è mai stata impreparata visto quanto organizzato.