"Twitter, arriva il sondaggione per rintegrare Donald Trump sul social, ma risponde ""non interessato"""

Un personaggio noto a tutto il mondo potrebbe fare il suo ritorno su Twitter. Bannato in passato per alcune azioni non proprio corrette, secondo le parole di Elon Musk è “importante” che lui possa avere modo di esprimere la sua opinione anche su questa piattaforma.

Tuttavia, il reintegro di questa persona non avverrà in base al classico modo che potremmo pensare che sia, bensì in una maniera totalmente diversa dal solito: ecco che sta succedendo.

Vi ricordate quando Donald Trump è stato bannato da Twitter a causa di alcune idee un po’ troppo spinte? Quel periodo di sicuro non lo avremo dimenticato tanto facilmente visto e considerato che sia stata una notizia bomba per chiunque, inclusi coloro che ne hanno parlato.

Ora, invece, la situazione ha assunta una piega alquanto… particolare, oseremmo dire. Difatti, l’uomo più ricco del mondo – ci riferiamo ad Elon Musk per l’esattezza – ha voluto prendere una chiara decisione in merito a questo ban, che nonostante sia stato giusto non durerà ancora a lungo probabilmente.

Anzi, non avrà neanche più senso parlarne al punto in cui ci troviamo adesso, perché pare che abbia avuto luogo una vicenda che ha solo dell’incredibile. Che cosa è accaduto tra Twitter, Donald Trump e Elon Musk, tenendo conto che tutti quanti, in teoria, dovrebbero essere dalla stessa parte?

Un ritorno inaspettato: gli utenti bannati in precedenza ottengono una seconda possibilità

Lo abbiamo accennato in precedenza, ed oramai è chiaro che stiamo parlando della nuova decisione presa da Elon Musk. L’attuale gestore di Twitter, infatti, avrebbe in mente di rimuovere il ban all’ex Presidente degli Stati Uniti: Donald Trump. Pare che sia un tema che gli stia molto a cuore, nonostante siano tanti coloro che sostengono che le priorità sia altro.

Ha agito in questo modo poiché pure in passato ha sempre sostenuto che fosse un ban ingiusto, motivo per cui ha creato un sondaggio per lasciare la decisione agli utenti della piattaforma. Da qualche ora, difatti, è possibile votare il seguente argomento accompagnato dall’imprenditore sudafricano con il tweet “Vox Populi, Vox Dei”.

Ma Donald Trump, anche se ha rifiutato il suo reintegro, non è l’unico ad essere stato graziato. Ultimamente sono stati ripristinati gli account di altri utenti controversi come quello del sito satirico conservatore Babylon Bee, l’autore conservatore Jordan Peterson e la comica Kathy Griffin. Insomma, sembra che tutti quanti siano stati miracolati dall’uomo più ricco del mondo.

Il motivo di tutte queste nuove decisioni risiede in un unico obiettivo, che Elon Musk ha spiegato in uno dei suoi tweet: “La nuova politica di Twitter è la libertà di parola, ma non la libertà di diffusione. I tweet negativi / di odio saranno depotenziati e demonetizzati, quindi niente pubblicità o altre entrate su Twitter. Non troverai il tweet a meno che non lo cerchi specificamente, il che non è diverso dal resto di Internet“.