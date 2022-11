Incendio in una palazzina: un morto e 16 intossicati

Inferno di fuoco in un palazzo Mantova abitato da diverse famiglie. Una vittima e diverse persone intossicate, tra cui diversi minori e quattro in modo grave. Si indaga sulle cause dell’incendio.

Un terribile incendio è scoppiato ieri sera in una palazzina a Mantova nella zona di via Degli Spalti. Si contano purtroppo diversi intossicati, almeno 16 (tra cui numerosi bambini) di cui quattro in modo grave, e un morto, un uomo di 33 anni di origine senegalese che ha tentato di fuggire dalla propria abitazione prima di essere invasa dalle fiamme, ma ha trovato purtroppo le scale invase dal fumo ed è rimasto bloccato. I tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 sono stati inutili.

All’origine dell’incendio pare ci sia un materasso che ha preso fuoco in una della case forse per una sigaretta o una scintilla di un elettrodomestico. Le fiamme hanno avvolto quatto piani del condominio e 32 persone sono state evacuate. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente. Al momento l’immobile è sotto sequestro. I residenti avrebbero già trovato riparo in altre abitazioni, chi da amici e chi da parenti.