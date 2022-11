Kajal: mai visti occhi così profondi e seducenti

Il kajal è un cosmetico che si applica sugli occhi e viene adoperato per conferire allo sguardo maggior intensità. Ma come si usa e quali sono le sue origini?

In Occidente conosciamo il kajal come una matita un po’ cremosa che dona ai nostri occhi un aspetto più seducente.

Dalla sua, inoltre, ha anche il fatto di non irritare, di avere una resistenza maggiore di quella della matita e di poter rimanere sugli occhi senza necessità di struccarsi, oppure di struccarsi solo con acqua. Per ottenere il meglio da questo dispositivo di make up bisognerebbe avere almeno un pochino di manualità. Ma niente paura, ecco come fare per ottenere una resa super.

Kajal: origine e perché è diverso dall’eyeliner

Il kajal ha origini davvero molto antiche, si parla del XXXVI a.c. in Antico Egitto ed è stato largamente usato in Medio Oriente e in India. A sfoggiarlo erano indifferentemente donne e uomini e veniva utilizzato per proteggere dai raggi solari, dalla sabbia del deserto e dalle infezioni all’occhio. Era ottenuto macinando minerali; galena, malachite, antimonio, adesso, come accennato, lo si trova comodamente anche in formato di matita. Continua comunque a esistere anche la formula in polvere che è quella originaria e che viene applicata tramite un bastoncino.

Qualcuno potrebbe erroneamente confonderlo con l’eyeliner, ma il kajal si differenzia dal primo perché più propenso ad essere sfumato. Inoltre ci sono matite con spessore diverso. A suo sfavore ci sono giusto un paio di cose, il difetto di non essere waterproof, dunque attenzione se avete la lacrima facile e ponderate attentamente se usarlo in estate con le attuali temperature, e quello di sbavare.

Kajal: come applicarlo in maniera perfetta

Ponete la mina della matita all’interno della rima inferiore e seguite la linea partendo dall’angolo interno dell’occhio. Per avere un buon risultato bisogna effettuare due passaggi fino a stendere il prodotto in modo omogeneo. Si può applicare il kajal anche sulla palpebra iniziando dall’angolo interno e arrivando a quello esterno. Se lo desiderate potete sfumarlo con un pennellino.

Si può usare questo strumento di bellezza anche per allungare gli occhi, ritoccando, per esempio, un occhio che tende verso l’alto o il basso. Per farlo dovete allungare un po’ la linea puntando alla tempia. Infine, quando lo stendete non andate troppo vicine alle ciglia perché così finirete per rimpicciolire gli occhi.