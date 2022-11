Make up perfetto: tutti i trucchi per essere impeccabili

Uscire di casa al mattino con un trucco impeccabile non è un sogno. Ecco come fare.

Imparare a truccarsi in maniera perfetta non è impossibile. Come per molte cose nella vita basta applicarsi e imparare la tecnica. In breve i gesti diventeranno automatici e prepararvi per uscire, per andare al lavoro, per un appuntamento importante, ecc.. vi porterà via sempre meno tempo.

Ma come si deve procedere? Ecco tutti i consigli necessari.

Make up: primi passi

Innanzitutto bisogna preparare per bene il viso con un po’ di esfoliazione, non dimenticatevi di dedicarvi anche alle labbra. In seguito il volto è pronto per ricevere il primer che vi aiuterà a correggere le eventuali discromie e prolungherà la durata del fondotinta e del correttore. Ne basta una piccola quantità da stendere con le dita.

Make up: tutto il procedimento passo per passo