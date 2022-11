Combattere lo stress con il cibo: i benefici delle fibre e dei cibi fermentati

Anche l’alimentazione è in grado di incidere sul nostro livello di stress. In base ai risultati di un’indagine, il consumo di determinati alimenti può aiutare ad allievare la tensione.

Potrebbe capitare a chiunque di ritrovarsi a vivere periodi di particolare stress. Spesso la vita ci mette sotto pressione e, per far fronte alle tensioni, esistono diverse soluzioni. Alcune persone praticano sport o meditazione per alleviare lo stress, per esempio.

L’attività fisica ha certamente un ruolo fondamentale per il nostro benessere, compreso quello emotivo. Lo stesso vale per l’alimentazione. Seguire una dieta sana ed equilibrata non ci aiuta solamente a rimanere in forma ed evitare la comparsa di determinate patologie. Il cibo è in grado di incidere sul livello di stress migliorando la nostra salute mentale.

In base alle fonti, il motivo per cui la corretta alimentazione può essere d’aiuto contro allo stress è dovuto al legame tra il cervello e l’intestino – in particolare il microbioma, ovvero l’insieme di batteri che vivono al suo interno.

Dieta psicobiotica: i risultati delle indagini

Esistono alimenti che possono influire sul nostro umore. Secondo quanto emerso da una recente indagine, i cibi fermentati e le fibre sono i migliori alleati. La ricerca ha coinvolto 45 persone con un’età compresa tra i 18 e i 59 anni, in salute che seguivano diete non particolarmente ricche di fibre.

I partecipanti all’esperimento – per la maggior parte donne – sono stati separati in due gruppi. Ad ognuno di loro è stata assegnata la dieta che hanno dovuto seguitore per quattro settimane. Metà dei partecipanti ha seguito una dieta ricca di cibi fermentati e fibre: la cosiddetta dieta psicobiotica, comprendente gli alimenti che hanno un’influenza positiva sulla salute mentale. Mentre agli altri volontari è stata assegnata una dieta di controllo.

Una volta conclusa l’indagine, i partecipanti che hanno seguito la dieta psicobiotica erano quelli meno stressati. La tesi avanzata dallo studio è stata confermata da un’altra ricerca, condotta nel 2021 dalla Stanford School of Medicine. I risultati mettono in evidenza come il consumo di cibi fermentati abbia degli effetti positivi sul microbioma dell’intestino.

Cibi fermentati e fibre, le proprietà contro allo stress

Una dieta ricca di fibre e alimenti fermentati è in grado di modificare i livelli di diversità microbica andando a migliorarla. Inoltre riduce la presenza di proteine infiammatorie, mentre il sistema immunitario si rafforza. I benefici per il nostro organismo non sono l’unica nota positiva: come dimostrato dalle indagini, infatti, anche la nostra salute mentale ne risulta agevolata.

Yogurt, kefir, miso: gli alimentati fermentati sono diversi, con numerose proprietà benefiche. Per quanto riguarda i cibi ricchi di fibre, la scelta si fa ancora più ampia. Cereali integrali, mele, pere, legumi, carciofi, finocchi e sedano sono solamente alcuni.