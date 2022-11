Tinta a casa come dal parrucchiere: tutti i passi da seguire

Tingere i capelli da sole, tra le quattro mura di casa, può essere un’idea economica, soprattutto di questi tempi. Ma come fare?

Sono tante le motivazioni che ci possono spingere a fare una tinta a casa, innanzitutto per risparmiare soldi e tempo. Il procedimento non è difficile come potrebbe apparentemente sembrare.

Ecco tutti i passaggi punto per punto.

Tinta a casa: tutto quello che è necessario

Come prima cosa bisogna procurarsi gli attrezzi giusti:

una mantellina, un vecchio asciugamano o una camicia da buttare

guanti

mollette per raccogliere i capelli

ciotola e pennello

un orologio, un cellulare, un timer per calcolare correttamente il tempo di posa

Eventualmente:

un trattamento dopo tinta

Tinta a casa senza dimenticare nulla

Bisogna scegliere se fare una tinta:

temporanea: avrà vita breve

permanente: avrà una maggior durata

In seguito: