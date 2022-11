Novara, scomparso un medico da sei giorni. L’appello:«Aiutateci a trovarlo»

Da martedì scorso nessuna notizia di Andrea Calcaterra, 51 anni, sparito da Trecate (Novara) dopo turno di lavoro. Venerdì la moglie ha sporto denuncia ai carabinieri di Novara

Andrea Calcaterra, medico radiologo, che lavora all’ospedale Maggiore di Novara e presta servizio nell’ambulatorio di Galliate, è scomparso da circa sei giorni. Il radiologo lavora anche nella casa della Salute di Sandigliano.

L’uomo era sparito dalla struttura dopo aver finito il turno e non era tornato. Il giorno seguente non è andato a lavorare all’ospedale di Novara, per cui è partita l’allerta. Per i familiari e gli amici si tratta di giorni di grande ansia. A partire da ieri è scattato un tam tam per avere info e segnalazioni sull’uomo.

A cercare l’uomo anche il programma Rai “Chi l’ha visto?”, che a breve dovrebbe raccontare di questo caso. Nel frattempo vanno avanti gli appelli per trovare il medico, uomo molto noto e apprezzato professionalmente.

Tra coloro che hanno parlato di Calcaterra, sul suo profilo social, Alessandro Stecco, collega del radiologo all’ospedale Maggiore, consigliere regionale Lega che ha parlato di lui come di «un collega a cui tutti vogliamo bene, simpatico, bravo, umano. Ho aspettato anche io in silenzio sperando che la sua scomparsa si risolvesse quel giorno, il giorno dopo, il giorno dopo ancora….Ho provato a telefonargli e scrivergli come tanti amici e colleghi…senza risposta…».