Lorenzo muore a 14 anni stroncato da un male. La mamma aveva fatto un appello per scrivergli lettere

Il giovane ha avuto una recidiva della malattia ed è morto nella notte tra le braccia della sua mamma. Ecco cos’è successo

Lorenzo Bastelli ha perso la vita nella notte. Il ragazzo, che aveva solo 14 anni, è deceduto dopo aver trascorso gli ultimi tempi a casa, a Castel San Pietro Terme (Bologna).

Un brutto male lo aveva costretto a casa, e nello specifico si tratta della recidiva di un sarcoma di Ewing. Ma a rendere le sue giornate un po’ più liete sono state le lettere e i pensieri che da tutta Italia gli hanno inviato.

Nell’ottobre scorso, la madre di Lorenzo aveva fatto un appello tramite social network in cui chiedeva di scrivere una lettera al figlio, un disegno o una foto di animale per farlo distrarre, per non farlo pensare alla malattia.

Sono stati in tanti ad accogliere quella richiesta e a inviare a Lorenzo pensieri, foto o anche qualche saluto. Durante la notte, però, Lorenzo non ce l’ha fatta ed è spirato. A comunicare questa triste notizia su Facebook, è Francesca Ferri, madre di Lorenzo.

Nel post, la madre del ragazzo ha scritto:«Lorenzo ci ha lasciato alle 2.22 di oggi 22/11/22. Si è addormentato tra le mie braccia sereno, mi ha sussurrato in questi giorni sempre ‘mamma ti amo’. Vorrei poter dire che è stato tutto semplice ma, nonostante la sua voglia di vivere immensa fino alla fine, la situazione da venerdì era peggiorata tantissimo».

La madre però ringrazia di cuore tutti coloro che sono stati accanto a suo figlio volendogli bene e a chi, in quest’ultimo mese della vita del ragazzo, ha accolto il suo appello:«Parlerò a nome suo, sono sicura che Lorenzo abbia vissuto l’ultimo mese delle sua vita dentro a un sogno, nonostante il dolore fisico, grazie a tutti quelli che gli hanno voluto bene, grazie a all’amore immenso che ha sentito da parte di un mondo intero e da parte nostra che lo abbiamo amato più di quanto umanamente possibile. Grazie, abbracciaci tutti amore mio, ma ancora di più abbiamo bisogno di sentire che sei libero di brillare più forte che puoi», ha chiosato.