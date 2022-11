Sequestra una minore all’uscita da scuola, la stupra in una casa in campagna e poi la porta in nosocomio: arrestato

L’uomo ha intontito la minore con un mix di droghe e alcol per riuscire nell’intento di abusare di lei.

Un uomo ha avvicinato e poi sequestrato una minore all’uscita da scuola. Dopo averla fatta salire nella sua auto, l’ha condotta in una casa di campagna e, dopo averle somministrato un mix di alcol e droghe, con cui l’ha stordita, l’ha stuprata.

È accaduto in provincia di Barletta Andria Trani. I poliziotti, dopo aver portato avanti una lunga inchiesta in merito a questo caso, hanno arrestato il presunto responsabile con l’accusa di sequestro di persona e stupro ai danni di minore.

La vicenda

Da quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo, adducendo una scusa, avrebbe fatto salire sulla sua automobile la minore, adescata all’uscita dalla scuola. In seguito, le avrebbe dato un mix di alcol e stupefacenti, con cui ha corretto le bevande, al punto da far perdere i sensi alla ragazza. A quel punto, l’uomo l’ha condotta in una casa in campagna e l’ha stuprata.

Dopo averla violentata, l’uomo avrebbe lasciato la minore in un’altra città al di fuori della provincia, abbandonandola nei pressi di un nosocomio. La ragazza, ancora sofferente per via del mix di alcol e droga somministratole, ha raccontato di essere stata stuprata, ma non è stata in grado di indicare le generalità dell’uomo che l’aveva stuprata.

In seguito a un’inchiesta da parte della polizia durata molti mesi, gli investigatori sono riusciti a trovare il presunto responsabile, arrestato e ora in attesa di essere sentito in tribunale.

La denuncia

Quel che ha fatto scattare l’inchiesta è stata la denuncia della minore ai medici dell’ospedale, perché a loro ha rivelato di essere stata violentata da uno sconosciuto, ragion per cui non aveva saputo dare le generalità dell’uomo. Le accuse contro l’uomo, presunto responsabile dello stupro nei confronti della ragazza sono pesanti: oltre a sequestro di persona e stupro, dovrà anche rispondere dei reati di uso di alcolici e droghe e violazione delle regole relative agli stupefacenti. L’arresto dell’uomo è occorso in via cautelare.

Le indagini sono state eseguite utilizzando una moderna strumentazione tecnologica, grazie a cui si è potuto accertare quanto avvenuto a danno della ragazza.