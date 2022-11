Muore fulminato durante temporale, la salma di Ugo rinvenuta in spiaggia

L’uomo sarebbe stato folgorato da una scarica elettrica. Il decesso è legato all’ondata di maltempo verificatasi a Vico Equense (Napoli).

Un uomo di 34 anni, Ugo Mangarano, pescatore, è morto durante un temporale. È stata aperta un’indagine sul suo decesso. L’uomo si trovava nei pressi della spiaggia di Marina di Seiano, a Vico Equense (Napoli), quando una scarica elettrica lo avrebbe folgorato.

In loco sono sopraggiunti i carabinieri che hanno dato il via all’inchiesta, sotto la guida della Procura di Torre Annunziata. Da quanto si rileva dai primi accertamenti, sembrerebbe che il 34enne sia stato fulminato da una scarica elettrica, che si ipotizza possa essere scaturita da un palo della luce o da qualche altra fonte elettrica che si trovava da quelle parti.

Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118. Il cadavere è a disposizione dei magistrati per eseguire l’esame autoptico, mentre la zona è attualmente sotto sequestro. Non si esclude, tra le varie ipotesi da parte degli inquirenti, che l’uomo possa essere stato ucciso da un fulmine nel corso del temporale, ma per ora l’ipotesi più accreditata sarebbe proprio quella che la scarica elettrica che ha portato via la vita di Mangarano possa essere scaturita da un palo della luce o da fili che si trovavano in quell’area.

L’inchiesta sulla morte del 34enne

Nel frattempo, a occuparsi delle indagini sono Nunzio Fragliasso e Anna Chiara Fasano, nello specifico procuratore e sostituto. Saranno i carabinieri a indagare su cosa sia effettivamente accaduto all’uomo. Ugo Mangarano lascia una figlia piccola. Il cadavere del 34enne è stato ritrovato ieri, martedì 22 novembre, di sera tardi. In un primo referto redatto dal medico legale si è parlato di “arresto cardiocircolatorio”.

Se la scarica elettrica dovesse essere scaturita da un palo della luce, cosa che sarebbe tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, in quanto il palo sarebbe situato accanto al punto in cui la salma dell’uomo è stata rinvenuta, potrebbe quindi esserci stato un malfunzionamento, magari dovuto al maltempo, che ha poi provocato l’incidente fatale per il 34enne.

Da quanto si apprende, l’uomo si era recato in spiaggia proprio nel bel mezzo del temporale che ieri ha interessato una grossa fetta della regione Campania, causando tanti disagi. Anche oggi, 23 novembre, c’è allerta meteo che però è passata da livello arancione a giallo.