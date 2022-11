Sampdoria, a gennaio la priorità sarà in attacco: i nomi

Dopo la salvezza ottenuta nel rush finale la Sampdoria in questa stagione è partita davvero male. I blucerchiati, infatti, occupano il penultimo posto in classifica e a gennaio la società dovrà intervenire sul mercato.

La priorità dei dirigenti doriani, con ogni probabilità, sarà quella di portare a Marassi uno o più attaccanti.

La missione al momento sembra ardua ma, con più di un girone ancora da giocare, c’è tempo per un’inversione di rotta.

Stagione partita male, nemmeno il cambio allenatore ha scosso la Samp

Abituata a palcoscenici ben diversi dalla bagarre salvezza dopo 15 giornate la Sampdoria si trova in fondo alla Serie A. In estate, a rinforzare la squadra di Giampaolo, erano arrivati Pussetto, Amione, Villar e Filip Djuricic, svincolatosi dal Sassuolo. Hanno salutato Genova calciatori chiave come Candreva, Thorsby e il talentuoso Mikkel Damsgaard. Sin dalle prime battute di campionato la squadra sembra non girare anche se inchioda sullo 0-0 la Juventus a Marassi. Nelle prime 8 giornate Giampaolo colleziona solo 2 punti, frutto dei pareggi con Juve e Lazio, andando in contro a sconfitte pesanti come quelle con Spezia, Monza e Verona. Le sconfitte negli scontri diretti costano la panchina a Marco Giampaolo che viene sostituito da Dejan Stankovic. All’esordio in panchina della Samp il serbo ottiene un incoraggiante pareggio contro il Bologna, seguito due giornate dopo dalla vittoria in casa della Cremonese. Sembra l’inizio della risalita ma nelle restanti 4 partite prima della sosta arrivano altrettante sconfitta, l’ultima in casa contro il Lecce.

Sampdoria in piena zona rossa: si sonda il mercato degli attaccanti

L’avvio di campionato ha portato malumore nell’ambiente blucerchiato ma, con più di venti partite ancora in programma, una rimonta è ancora possibile. Nelle prime 15 partite i liguri hanno mostrato un gioco passivo e con poche idee anche se a colpire è soprattutto la sterilità offensiva dei blucerchiati. Per questo la dirigenza della Sampdoria sta sondando il mercato in cerca di rinforzi nel reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i doriani avrebbero chiesto informazioni alla Roma su Eldor Shomurodov, attaccante ai margini del progetto di Mourinho.

L’attaccante uzbeko piace anche a Torino, Bologna e Cremonese ma i blucerchiati potrebbero sfruttare i buoni rapporti con la Roma, strappando un prestito con obbligo di riscatto. Un altro nome caldo è quello di Walid Cheddira, attaccante del Bari impegnato in Qatar con il suo Marocco insieme a Sabiri.