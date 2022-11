Ronaldo il cannibale: altro record per lui

Una carriera costellata di trofei e successi come quella di Cristiano Ronaldo è cosa rara nel mondo del calcio. Per anni è stato, insieme a Messi, protagonista assoluto del grande calcio e adesso ha infranto un nuovo record.

La missione di CR7 è quella di portare il suo Portogallo sul tetto del mondo, in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione in un mondiale.

Nel frattempo il campione lusitano ha aggiunto un nuovo record al suo già incredibile palmarés.

Manchester è un vecchio ricordo: Cristiano totalmente focalizzato sulla nazionale

Sicuramente tra i calciatori più forti e decisivi di sempre Cristiano Ronaldo di recente non ha vissuto momenti felicissimi. Allo United le cose non sono andate come sperato e, dopo un’annata dove i Red Devils hanno faticato, nemmeno in questa stagione la rotta è cambiata. Per di più i rapporti già molto tesi con dirigenza e tecnico sono sfociati in un epilogo impensabile solo qualche mese fa. Dopo l’intervista concessa a Piers Morgan e le bordate lanciate da Cristiano, infatti, il Manchester United ha deciso di rescindere il contratto del portoghese con effetto immediato. Il tutto alla vigilia di quella che potrebbe essere l’ultima Coppa del Mondo per CR7. Com’era da immaginarsi i media si sono concentrati molto sulla vicenda Ronaldo-United al punto che lo stesso Ronaldo ha chiesto ai giornalisti di concentrarsi sulla squadra e non su di lui. Il focus di Cristiano è tutto verso il torneo iridato e la voglia di trionfare con la maglia della sua nazionale. D’altronde anche dalle prestazioni durante il mondiale dipenderà il futuro del cinque volte Pallone d’oro.

Altro record infranto: Ronaldo nella storia

Che Cristiano sia totalmente concentrato su Qatar 2022 non è un mistero e lo si è visto sin dal match d’esordio contro il Ghana. Pur non brillando l’ex Juve e Real Madrid ha lasciato il segno. Sul risultato bloccato sullo 0-0 Ronaldo si è procurato e ha trasformato il calcio di rigore concesso dall’arbitro sbloccando il match e portando in vantaggio i suoi.

Ordinaria amministrazione, come confermato dai numeri, per uno come Cristiano Ronaldo ma questo penalty ha un sapore speciale e trascina Ronaldo dritto nella storia dei mondiali. Con il gol segnato contro il Ghana, infatti, CR7 diventa il primo calciatore della storia a marcare in cinque diverse edizioni della Coppa del Mondo. Altro giro, altro record per Ronaldo che sicuramente non vuole fermarsi qui.

