La Lazio si prepara alla rivoluzione: i nomi sulla lista di Tare

Stagione in chiaroscuro fino a questo momento per la Lazio di Maurizio Sarri. L’ex tecnico di Juve e Napoli ha chiesto a gran voce rinforzi al suo ds Igli Tare che ha messo alcuni giocatori nel mirino.

I biancocelesti vogliono rilanciare le loro ambizioni Champions e per questo diventa fondamentale non indebolire la rosa.

Le tante voci di mercato sui giocatori della Lazio, infatti, rischiano di destabilizzare un ambiente già fragile.

Stagione altalenante: Sarri chiamato a trovare la quadra

La Lazio di Sarri, Tare e Lotito attualmente occupa il quarto posto nella classifica di Serie A, a pari merito con l’Inter e vicina a Juventus e Milan che distano rispettivamente 1 e 3 punti. In questa stagione la squadra biancoceleste ha alternato prestazioni superbe ad altre molto meno convincenti ed è proprio la continuità di rendimento che sta venendo a mancare allo scacchiere di Sarri. In campionato la squadra è in linea con gli obiettivi e, nonostante la pesante sconfitta contro la Juventus prima della sosta, i capitolini possono vantare la seconda miglior difesa del campionato proprio dietro a quella bianconera. Differente, invece, il percorso in Europa League dove i biancocelesti non sono riusciti a passare un girone sulla carta abbordabile e sono retrocessi in Conference League dove affronteranno ai playoff il Cluj di Simone Scuffet, portiere ex Udinese.

Aumentano le voci di mercato: Tare vuole farsi trovare pronto

A destabilizzare l’equilibrio, già precario, all’interno della società ci hanno pensato, come di consuetudine, le voci di mercato. In particolar modo quelle su Sergej Milinkovic-Savic, top player biancoceleste nel mirino della Juventus e di altre big d’Europa. Oltre al serbo in casa Lazio c’è un caso che rischia di diventare sempre più spinoso: il futuro di Luis Alberto. Tra Sarri ed il centrocampista spagnolo non scorre buon sangue con il Mago che ha, più volte, manifestato la volontà di cambiare aria. In estate sembrava vicino al Siviglia ma la trattativa non è decollata per il mancato affondo degli andalusi. Con ogni probabilità entrambi i centrocampisti saluteranno tra gennaio e giugno e, per questo, Tare non può farsi trovare impreparato. Il primo nome sulla lista è, da lungo tempo, Ivan Ilic del Verona.

Il centrocampista scaligero mette d’accordo sia Sarri, per qualità tecniche, che Tare, per la giovane età, e c’è da aspettarsi un affondo laziale nei suoi confronti tra gennaio e giugno. La lista di Tare, però, non si ferma al serbo. Il ds biancoceleste sta, infatti, monitorando molto da vicino le situazioni relative a Luka Sucic, classe 2002 del Red Bull Salisburgo, e Khephren Thuram, centrocampista 2001 del Nizza figlio di Lilian e fratello di Marcus da tempo nel mirino dell’Inter.