Esposito flop in Belgio: due club pronti a puntare su di lui

Anche il prestito in Belgio, all’Anderlecht, si è rivelato fallimentare per Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter. Due squadre di Serie A sarebbero, però, pronte a riportarlo in Italia e puntare su di lui.

Il classe 2002 potrebbe, dunque, calcare nuovamente i terreni di gioco del campionato italiano dopo soli sei mesi in Belgio.

Appare, infatti, impossibile una sua permanenza all’Inter per la seconda parte di stagione con il reparto offensivo dei nerazzurri già abbastanza ricco.

Tante aspettative su di lui, fino ad ora disattese

Per Sebastiano Esposito il tempo di invertire la rotta intrapresa dalla propria carriera negli ultimi anni c’è eccome. L’attaccante di proprietà dell’Inter aveva stupito tutti quando, nella stagione 2019-20, Antonio Conte decise di aggregarlo alla prima squadra. Per lui arrivarono gli esordi in Champions League e in Serie A, dove nel match di San Siro contro il Genoa mise a segno la sua prima rete in massima serie. Per lui era ancora troppo presto per prendersi la scena con la maglia nerazzurra e la Beneamata decise di cederlo in prestito per fargli accumulare esperienza. Nella stagione 2020-21 Esposito si divide tra SPAL e Venezia ma in entrambe le piazze fatica ad ottenere spazio. L’annata successiva l’Inter lo spedisce al Basilea dove in un primo momento gioca e segna con continuità. Arrivano, però, i problemi fisici a frenarlo e, insieme a comportamenti non graditi dal club svizzero, sparisce poco a poco dai radar. Nell’estate del ritorno di Lukaku non c’è posto per Esposito che passa, ancora una volta in prestito, all’Anderlecht.

Esposito, pronto un rientro in A: due club interessati

Nemmeno in Belgio il classe 2002 di Castellammare di Stabia sta riuscendo ad imporsi e, per questo, un suo rientro all’Inter a gennaio sembra quasi scontato. All’Inter, con ogni probabilità, non si fermerà a lungo con la società pronta a cederlo per un nuovo prestito. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nei confronti di Esposito hanno, infatti, mostrato interesse due squadre di Serie A: Empoli e Salernitana.

In toscana Esposito troverebbe un altro giovane nerazzurro di belle speranze: Martin Satriano, autore fino ad ora di un solo gol con la maglia azzurra. In granata, invece, la concorrenza appare più agguerrita con Dia, Piatek, Bonazzoli e Botheim già presenti in rosa.