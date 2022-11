Torino: per l’attaccante ora è corsa a due

Continua la ricerca di rinforzi in casa Torino, chiesti con insistenza dal tecnico Ivan Juric. I granata avrebbero messo gli occhi su un attaccante ma Vagnati adesso deve stare attento alla concorrenza.

Il Torino proverà ad anticipare le avversarie per portare a casa l’attaccante chiesto da Juric.

Rimasto orfano di Andrea Belotti l’attacco del Toro non ha, infatti, entusiasmato in questa prima parte di stagione.

Attacco granata sterile: a Juric servono rinforzi

Il Torino di Ivan Juric ha disputato una prima parte di stagione tutto sommato positiva. I granata, infatti, si trovano al nono posto in classifica, davanti alla Fiorentina e subito dietro la sorprendente Udinese. Il tecnico croato è riuscito a dare una mentalità forte alla sua squadra che in questa stagione vuole migliorare il decimo posto dello scorso campionato. Missione non facile visto che in estate due big come Bremer e Belotti hanno salutato per trovare fortuna rispettivamente alla Juventus e alla Roma. Proprio l’addio del Gallo è stato quello più duro da digerire. Belotti aveva sì bisogno di nuovi stimoli e con ogni probabilità il suo ciclo in granata era giunto al termine, ma la sua partenza ha messo in mostra un reparto offensivo dalle polveri bagnate. I due centravanti a disposizione di Juric, Sanabria e Pellegri hanno raccolto la miseria di tre reti siglate in due, due per il paraguaiano e uno per l’ex Genoa e Monaco.

Si cerca l’affondo per l’attaccante: Torino pronto ad anticipare le avversarie

Il tecnico vuole trovare rimedio a questa preoccupante sterilità offensiva, messa parzialmente in ombra dall’apporto dei trequartisti Miranchuk, Radonjic e Vlasic. Per farlo sarà necessario attingere al mercato e, secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata sarebbero piombati in maniera decisa su M’Bala Nzola.

L’attaccante dello Spezia, dopo una stagione tribolata agli ordini di Thiago Motta, con l’arrivo di Gotti si è ripreso l’attacco degli aquilotti e ha messo a segno 7 reti in questo campionato. Juric avrebbe indicato proprio il nome dell’angolano a Vagnati che proverà, dunque, a portarlo a Torino tra giugno e gennaio. Nzola, infatti, è in scadenza di contratto e, qualora non venisse trovato un accordo con lo Spezia per gennaio, il Toro potrebbe aspettare giugno per accoglierlo a parametro zero. I granata, però, devono fare attenzione alla concorrenza dell’Atalanta, sempre vigile nelle occasioni di mercato, il cui attacco potrebbe subire ingenti cambiamenti nelle prossime due finestre di mercato. Per questo nel futuro prossimo Vagnati potrebbe tentare il primo approccio per Nzola con un triennale ad ingaggio triplicato rispetto a quello attuale.