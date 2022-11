La pista per l’attaccante dell’Inter si complica: le ultime

I campionati si sono fermati e il mondiale in Qatar inizia ad entrare nel vivo. Nel frattempo i club tirano le somme e iniziano a pianificare le prime mosse di mercato, l’Inter cerca un attaccante.

La trattativa, però, rischia di complicarsi dato l’alto numero di squadre interessate al calciatore.

Marotta e Ausilio dovranno portare a termine un vero e proprio blitz per regalare l’attaccante a Simone Inzaghi.

Alti e bassi con Inzaghi ma gli obiettivi sono alla portata

La prima annata di Simone Inzaghi al timone dell’Inter ha portato alla Beneamata ben due trofei. Il tecnico ex Lazio, infatti, ha superato per due volte la Juventus nelle finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Resta, però, lo scotto per lo Scudetto sfuggito di mano nel recupero contro il Bologna e consegnato, di fatto, ai cugini del Milan. I nerazzurri, dunque, hanno deciso di alzare l’asticella e in estate, solo dopo un anno, Romelu Lukaku è tornato a San Siro. L’inizio per Big Rom non è stato facile per via di alcuni problemi fisici che continuano ad assillarlo anche in Qatar con il suo Belgio. Il centravanti è arrivato in prestito dal Chelsea e, vista la situazione fisica e contrattuale non chiara, i nerazzurri vorrebbero tutelarsi inserendo nel roster un altro centravanti.

Attaccante nel mirino ma la concorrenza è tanta

Per questo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno scandagliando il mercato per trovare l’occasione giusta per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi con un occhio rivolto al Fair Play Finanziario. Un’occasione alla portata dell’Inter è Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto.

L’Inter e Thuram si corteggiano ormai da tempo, ma il possibile status da svincolato del francese potrebbe far scattare l’affondo della dirigenza nerazzurra. Sul figlio d’arte, però, la concorrenza è tantissima. In Italia la Juventus è pronta a dar battaglia ai rivali, in Germania sia Borussia Dortmund che Bayern Monaco vorrebbero convincere il calciatore a rimanere in Bundesliga. Seguono interessate anche Newcastle, Aston Villa e Atletico Madrid pronte ad accogliere a braccia aperte il nazionale francese.