Inter, caos in nazionale per il portiere Onana. Ecco cos’è successo

Il portiere nerazzurro André Onana è stato allontanato dal ritiro del Camerun. Dietro al gesto uno screzio con il CT del Camerun.

Nella seconda partita del gruppo G, Camerun e Serbia se le sono date di santa ragione ottenendo un pareggio scomodo per entrambe le compagini.

Il risultato finale è stato di 3-3, con colpi di scena e ribaltamenti di fronte incredibili che ci hanno regalato forse la più bella partita di questi mondiali fino a questo momento.

Serbia che ha sfiorato il vantaggio due volte con Mitrovic, fermato dal palo prima e dalla mira sbagliata poi. Errori che i serbi pagano, dato che il Camerun passa grazie al tap-in dell’italo-franco-camerunense Castelletto.

Serbia che nel recupero sale in cattedra e ribalta la partita. Al 46′ è il colpo di testa di Pavlovic a mettere in porta sul cross di Tadic. Due minuti più tardi Milinkovic-Savic riceve da Zivkovic e batte il portiere avversario dal limite dell’area.

Al 53′ ancora Andrija Zivkovic con un assist splendido per Aleksandar Mitrovic, che questa volta deve solo mettere in porta il gol del 3-1. La partita sembra chiusa ma il Camerun ha la forza di tenersi in vita, ed emula esattamente quanto fatto nel primo tempo dagli avversari. Al 63′ arriva infatti il gol che accorcia le distanze. A segnarlo è Aboubakar con uno splendido pallonetto. Un gol inizialmente segnalato come irregolare ma corretto dal VAR.

Passano appena due minuti e gli uomini di Song trova il pari grazie ancora ad Aboubakar, che serve sul secondo palo Choupo-Moting, che pareggia i conti per il definitivo 3-3.

L’assenza a sorpresa

Una partita combattutissima, che ha visto subito una novità data l’assenza dalla squadra africana del portiere interista André Onana, fuori non per infortunio, né per scelta tecnica ma per motivi comportamentali.

Il portiere nerazzurro sembra infatti aver avuto uno screzio con il suo CT Rigobert Song, che gli avrebbe chiesto di ridimensionare la sua tendenza ad uscire dall’area di rigore con la palla tra i piedi come visto spesso nell’incontro con la Svizzera. Una richiesta non accolta bene dal portiere scuola Barcellona cresciuto con il mito di Manuel Neuer, che avrebbe così chiesto di lasciare il ritiro.

“Il gruppo è più importante del singolo” spiega l’allenatore del Camerun, “Ci sono 26 giocatori che lavorano insieme per questa competizione e vogliamo mostrare disciplina e rispetto”.

A seguito di quanto accaduto la Federazione camerunense ha emesso un comunicato ufficiale, confermando la temporanea sospensione del calciatore ma senza indicare le tempistiche, lasciando ad Onana la libera scelta di decidere se confermare la sua decisione e raggiungere in anticipo Milano o rimanere in Qatar per l’ultima partita del girone. Vedremo quale sarà la scelta dell’ex Ajax.