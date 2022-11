TinyTV Mini, ecco l’OLED più piccolo al mondo che ti stupirà per qualità e costi

Tutto e il suo esatto contrario. C’è chi fa a gara per uno smart TV gigante, dalle dimensioni monstre, e chi è affascinato dal mini. Il mondo tech è così, e non finisce mai di stupire.

TinyCircuits, noto produttore di minuscoli dispositivi elettronici open source che ti consentono di creare i tuoi progetti elettronici in miniatura, ha lanciato il TinyTV Mini, l’OLED più piccolo al mondo, che stupisce per qualità e costi.

Finora il principale prodotto di TinyCircuits era TinyDuino, una piattaforma compatibile e modulare, che funziona come piccoli LEGO elettronici, che non venga superato da TinyCircuits. Il kit fai-da-te TinyTV si monta facilmente, in meno di 5 minuti senza bisogno di saldature o attrezzi speciali. Carica facilmente i tuoi video, film e programmi TV utilizzando il nostro convertitore TSV, uno strumento gratuito per convertire qualsiasi file MP4.

Un kit completo

Il TinyTV DIY Kit è stampato in 3D, ha una batteria ricaricabile, quattro pulsanti e un interruttore ON/OFF. Un dispositivo fornito anche con il Tiny Remote, in modo tale si può facilmente cambiare canale, accendere o spegnere e regolare il volume. TinyTV è disponibile in bianco ma è altamente personalizzabile con vernice acrilica o persino pennarelli metallici. Già, si possono modificare alcune impostazioni grazie a menu delle impostazioni per modificare facilmente la modalità TV per riprodurre in loop i video o modificare i valori dei pulsanti se si desidera utilizzare un telecomando diverso.

Questo kit include una scheda processore TinyScreen+: esegue il programma TinyTV, ha un processore SAMD a 32 bit, schermo OLED, USB e circuiti di alimentazione/ricarica della batteria. Monta una MicroSD/Audio TInyShield, progettata specificamente per l’uso con TinyScreen+, con adattatore per scheda microSD, il driver audio e il ricevitore IR (che può ricevere i segnali del telecomando della TV). E’ dotato di un involucro stampato in 3D TinyTV, un piccolo telecomando IR, batteria inclusa, con 6 pulsanti per modificare il canale, il volume e lo stato di alimentazione.

TinyTV può essere riprogrammato per essere utilizzato con diversi telecomandi IR o pulsanti diversi utilizzando il menu Impostazioni TinyTV. La batteria è ricaricabile ai polimeri di litio da 290 mAh, utilizzata per alimentare la TinyTV: viene ricaricata quando l’USB è collegato alla parte superiore del mini televisore. La ricarica è completa quando il LED ambra accanto alla porta USB si spegne. Una batteria completamente carica può visualizzare video per un massimo di 5 ore. Altoparlante 16×9, per la riproduzione audio sui video Scheda MicroSD da 8 GB e adattatore.

