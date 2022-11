Priscilla Salerno, pornostar si candida a governatrice della Lombardia:«Sono cattolica e socialista»

Salerno pronta per sfidare Moratti, Fontana e Majorino. L’imprenditrice racconta di essere in politica da sei anni, e che non si tratta di una provocazione:«Nel sociale combatto per i diritti delle donne».

Priscilla Salerno, ovvero Fortunata Ciaco, scende in politica come candidata a governatrice della Regione Lombardia. La famosa pornostar di origini campane si candiderà con il Nuovo Partito Socialista sfidando Attilio Fontana, già governatore della Lombardia, Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino.

A comunicarlo è stata lei stessa nel corso del programma “Iceberg”, che va in onda su Telelombardia. Salerno ha spiegato che fino a questo momento ha lavorato come attrice hard e come imprenditrice. Racconta che la sua candidatura non è un’idea nata tutta d’un tratto, anzi, si tratta di una scelta ben pesata. Da sei mesi, infatti, lo avevano deciso con il Psi e ora si andrà ad ufficializzare tale candidatura.

A coloro che polemizzano con questa sua decisione, Salerno replica che le piacerebbe potersi confrontare con «Letizia perché sicuramente imparerei qualcosa in più. Una pornostar che vuole fare la presidente della Lombardia sembra un assurdo? Non è un assurdo. Cicciolina fu una provocazione riuscita anche bene con i Radicali. Ed è stata votata dal popolo. Io ho delle idee concrete, ho delle proposte serie per la Lombardia. Intanto sono un’imprenditrice prima di ogni cosa, poi che ho scelto un lavoro particolare. Solo in Italia questo lavoro è particolare, in America una panettiera è uguale a un’attrice hard, basta che paga le tasse. Io sono cattolica».

Salerno: ecco perché mi candido con il Nuovo Psi

In merito alla decisione di candidarsi con il Psi, spiega di sentirsi socialista in toto, in quanto, a suo avviso, si tratta di un partito che non ha pregiudizi, «dà meriti a chi deve averne. Bettino Craxi sarebbe fiero di me. Non è una provocazione, sono in politica da 6 anni, nel sociale combatto per i diritti delle donne».

E a proposito di diritti delle donne, Salerno spiega di volere una norma che consenta alle donne di avere una tutela reale. In Lombardia, prosegue, ci sono molte cose da modificare, tra cui «delinquenza, infrastrutture, migliorare welfare, sanità, turismo», chiosa.