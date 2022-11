La polemica tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni sul reddito di cittadinanza si arricchisce di un capitolo “creativo”.

Il leader pentastellato in versione “cartellonistica” alla maniera di “Love Actually” gira un video muto per criticare la manovra di bilancio varata dal Consiglio dei ministri.

Si fa sempre più aspra la polemica tra il leader del M5s, Giuseppe Conte, e il premier Giorgia Meloni. Il focus delle critiche pentastellate al nuovo esecutivo resta, ovviamente, il taglio del reddito di cittadinanza, storico cavallo di battaglia del Movimento.

Giuseppe Conte incalza di nuovo il presidente del Consiglio postando sui social un video del 2020 di Giorgia Meloni dove la leader di Fratelli d’Italia chiedeva al governo (il Conte 2 all’epoca) di accreditare immediatamente mille euro sui conti correnti delle famiglie in difficoltà. Poi si vede Giuseppe Conte mettere da parte il telefonino – ma sempre con la voce di Meloni in sottofondo – per apparire davanti alla telecamera.

Come in “Love Actually” (con una piccola differenza)

Qui parte una scena analoga a quella immortalata nel celebre film natalizio con Hugh Grant. Parliamo ovviamente di “Love Actually”, l’iconica pellicola del 2003. Così Conte critica la manovra di Meloni in silenzio, mostrando e poi facendo scivolare via alcuni fogli di carta. Ovviamente a differenza del film diretto da Richard Curtis i messaggi scritti sui fogli non contengono dichiarazioni d’amore ma critiche politiche indirizzate al governo per la manovra di bilancio: “Solo 10 euro al mese in più per i lavoratori”; “Zero euro a 660mila persone che torneranno in povertà assoluta”, “Taglio di 6 miliardi di euro in due anni alle pensioni”, “Caro-benzina: 150 euro di spesa in più per le famiglie”. Infine lo sfottò sullo slogan elettorale di Fratelli d’Italia: “Pronti?… a mettere in ginocchio gli italiani”.

Al filmato antigovernativo in stile influencer il capo politico dei Cinque stelle ha accompagnato un post sui social: “In pandemia Giorgia Meloni chiedeva al mio Governo 1000 euro per tutti con un click. Alla sua prima manovra, in piena emergenza energetica, mette in ginocchio gli italiani”.

Una curiosità: non si tratta della prima volta che la politica fa la parodia del famoso film con Hugh Grant. Nel 2019 anche l’allora premier britannico Boris Johnson realizzò un video alla maniera di “Lova Actually” per spingere i cittadini inglesi a votare per la Brexit.