Tesla, una guida sempre più intelligente grazie alla versione 11 di Autopilot

Anche se SpaceX o Twitter non sono perfette, sicuramente Elon Musk fa di tutto per assicurarsi che le sue vetture elettriche siano in grado di offrire le migliori prestazioni possibili durante la guida.

Lo stiamo vedendo proprio adesso grazie all’ultimo aggiornamento lanciato di recente, grazie al quale l’autopilot di Tesla è stato migliorato notevolmente. Ma quali sono le novità che renderebbero la guida automatica ancora più smart?

C’è voluto diverso tempo prima che arrivasse questo momento, ma per fortuna è finalmente giunto. Tesla si è decisa a lanciare la sua nuova versione della Guida Autonoma dei veicoli elettrici, cioè la v11. La variante sta per arrivare a tutti gli utenti con Full Self Driving attivo, anche non Beta.

Non sarà una cosa da poco dato che avremo accesso a numerose novità sensazionali, come la possibilità di poter guidare in completa autonomia sia in autostrada che in città, senza particolari interventi da parte del conducente. In ogni caso è sempre una buona soluzione quella di non distrarsi dal volante.

Tuttavia, rendere l’autopilot più intelligente non può che essere una trovata geniale da parte degli ingegneri di Elon Musk. Ora non dovrà più basarsi soltanto sulle linee di corsia, bensì anche su tutto il resto; la nuova tecnologia sarà in grado di adattarsi ad ogni tipo di strada ed ambientazione per accompagnare il guidatore in un viaggio confortevole e sicuro.

L’autopilot ha imparato a riconoscere tutto: è merito del nuovo machine learning

A parte queste migliorie da manuale, Tesla ha pensato pure alla possibilità direndere la guida maggiormente intelligente in caso di situazioni estreme. Difatti, qualora ci fosse un incidente, un blocco stradale o un evento climatico improvviso, il veicolo provvederà a reagire di conseguenza senza mettere in pericolo la vita di coloro che si trovano a bordo del mezzo.

Persino gli oggetti presenti nella carreggiata saranno trattati a dovere, e non ignorati come in passato. Ora l’Autopilot si occuperà di evitare anche i detriti circostanti, con o senza delle condizioni atmosferiche difficili. Questo è possibile grazie a un training dell’AI basato su più di 260.000 video, in cui sono presenti delle situazioni realmente accadute e che hanno permesso alla tecnologia di migliorare.

Inoltre l’elaborazione dei dati è diventata molto più efficiente rispetto al passato, permettendo all’AI di risparmiare un buon 20% di tempo da impiegare durante il calcolo delle informazioni. Questo ha reso i veicoli elettrici di Tesla maggiormente funzionali e pronti ad affrontare ogni genere di vicenda, al di là della difficoltà che gli si para davanti.

Probabilmente gli incidenti avvenuti tra il 2021 e il 2022 hanno aiutato la compagnia a trovare risposte migliori, magari delle soluzioni a cui non avevano pensato in precedenza. Adesso, con l’utilizzo delle nuove tecnologie e di un machine learning totalmente diverso rispetto a prima, avranno modo di dimostrare al mondo intero di che pasta siano fatti.