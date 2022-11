Unreal Engine utilizzato anche da Netflix, la piattaforma vuole creare un gioco tripla A

Non è una sorpresa, ma una gioia lo è di sicuro: Netflix ha deciso di iniziare a produrre quello che sarà un titolo indimenticabile nella storia dei videogiochi.

Però non possiamo dire che sarà il migliore fin da subito, ma una cosa è certa: non ce lo dimenticheremo tanto facilmente. Qual è il suo pensiero attuale? Ecco tutti i dettagli fondamentali da conoscere.

Le aziende tentano di tutto per migliorarsi, non a caso anche quella che gestisce Netflix vorrebbe approcciarsi ad un nuovo mondo che non ha mai esplorato prima. Anzi, non proprio: ha già messo le sue radici in questo campo, ma è ancora troppo presto per poter affermare con certezza che sia pronta. Ha bisogno di tanta esperienza, e sa anche come fare.

Ed è esattamente questa la ragione principale del perché la piattaforma stia procedendo a gonfie vele nell’ambito dello sviluppo videoludico, con il suo studio interno che sta lavorando a un titolo tripla A per PC. Quale sia è ancora un mistero, ma sulla base di quanto emerso dagli annunci di lavoro, dai quali emergono anche altri dettagli – come la base tecnologica di Unreal Engine -, pare che sia un action RPG. Forse qualcosa di mai visto prima, chissà.

Noi siamo sempre più convinti che sia così anche grazie alle numerose assunzioni fatte in questo periodo. Un esempio è Chacko Sonny, che in passato lavorava con Blizzard come Executive Producer di Overwatch. Adesso, invece, metterà a disposizione le sue competenze per Netflix Studio al fine di lanciare quello che sarà un gioco mai visto prima. Ma i reclutamenti stanno ancora continuando: cosa cerca nello specifico la società?

Un nuovo gioco è in cantiere, ma Netflix ha bisogno di personale per progettarlo

L’intenzione sarebbe di assumere persone competenti del calibro di game director, technical director, art director, live service analyst e lead engineer. Secondo quello quello che hanno proposto si pensa che sia un progetto di grandi dimensioni, magari collegato a delle serie TV o film già esistenti o che avranno modo di vedere la luce in seguito.

Una cosa è certa: la compagnia riuscirà nel suo intento grazie al fatto che si stia espandendo sempre di più nel mondo dei videogiochi, dunque bisognerà avere pazienza ed aspettare che vengano annunciati quelli che saranno dei capolavori. Questo tripla A, con molta probabilità, sarà uno tra quelli; non vediamo l’ora di saperne di più dato che è apparso essere molto intrigante.

Al di là di questo, vi suggeriamo di tenervi aggiornati su tutti i progressi che vengono fatti a novembre. Un esempio può essere di sicuro God of War: Ragnarok, un gioco talmente affascinante quanto popolare che è riuscito a superare Elden Ring in pochi giorni. Questo vale a dire che se un tripla A riesce ad incuriosire tutti quanti, ovviamente gli sviluppatori saranno ripagati come si deve. Netflix, come è facilmente immaginabile, lo sa molto bene.