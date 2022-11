Donna toglie la vita al compagno accoltellandolo al petto dopo litigio

Una donna italiana di 51 anni ha ucciso il compagno nigeriano, 31 anni, al culmine di un litigio. Il fatto è occorso a Morengo (Bergamo).

Una donna italiana di 51 anni è stata arrestata dai carabinieri a Morengo (Bergamo). L’accusa è quella di aver assassinato il compagno nigeriano di 31 anni.

L’uomo, è stato assassinato dopo aver ricevuto una coltellata al petto. Il delitto sarebbe occorso durante un litigio. Da quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la donna, nel bel mezzo della lite, avrebbe preso un coltello da uno dei cassetti in cucina per poi affondarlo al petto del compagno, uccidendolo.

I soccorritori, contattati dalla 51enne stessa, hanno cercato di rianimare l’uomo ma la ferita era troppo grave e profonda, e l’uomo ha perso la vita in loco. Sul posto sono arrivati anche i militari dell’Arma di Treviglio che hanno messo le manette alla donna e l’hanno portata in caserma. Nella notte, il pm di turno si è occupato di interrogarla, e in seguito l’hanno portata in prigione a Bergamo, dove resta a disposizione dei pm.