Oppo Reno8 House of the Dragon Limited Edition, oltre allo smartphone riceverai molto di più...

Siete dei fan sia di Oppo che del Trono di Spade? Allora avete appena fatto centro perché una nuova collaborazione potrebbe farci perdere la testa letteralmente. Infatti, la società tech ha appena lanciato una variante del suo ultimo smartphone dedicata interamente a quella serie TV; ci piacerà questa nuova versione?

Lo smartphone Oppo Reno8 Pro cambia look e assume una nuova versione collegata ad House of the Dragon. Si chiama Oppo Reno8 Pro House of the Dragon Limited Edition Set, ed ê interamente progettata intorno ai simboli della famiglia Targaryen, e come è facile capire è una edizione limitata che non può essere acquistata da tutti in ogni momento.

La dotazione dello smartphone è da veri e propri fan. Ma cosa potremo ottenere? Leggete bene: include un set di oggetti, nei colori nero e oro, che riprendono il design tipico dei Targaryen e dei personaggi più famosi. La cover, per esempio, richiama la pelle squamosa del drago Balerion, cioè il Terrore Nero per i meno esperti, e viene impreziosita dal sigillo dorato, ossia il drago a tre teste, che rappresenta a pieno la famiglia Targaryen.

Un’altra peculiarità è sicuramente il supporto per il telefono nero e oro, oltre che la forma di drago anche per lo spillo usato per estrarre la SIM. Il drago a tre teste, inoltre, è presente anche sul portachiavi incluso nella confezione. Infine, sono presenti pute due oggetti da collezione: un uovo di drago e una “proclamazione scritta a mano” da Re Viserys I Targaryen.

Specifiche e costo

Parlando delle specifiche possiamo dire che l’Oppo Reno8 Pro, anche in questa House of the Dragon Limited Edition, è un cellulare di gamma alta. Si presenta con un processore MediaTek Dimensity 8100 Max+, 8/12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Lo schermo è di tipo AMOLED da 6,7 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di picco di 950 nit.

Sul retro sono stati collocati tre sensori fotografici, il principale da 50 MP, un ultra grandangolare da 8 MP e un macro da 2 MP. La fotocamera anteriore, in aggiunta, è da 32 MP con un apertura focale di f/2.4.

La batteria, come se non bastasse, ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica da 80W che porta da 0% a 100% in 31 minuti, il che non è male dato che ad affermarlo è anche Oppo stesso.

Attualmente il set Oppo Reno8 House of the Dragon Limited Edition è disponibile solo su Flipkart in India in pre-ordine, ma il costo non è ancora stato rivelato. Tuttavia la disponibilità, il costo e la distribuzione saranno annunciati il 24 ottobre giorno della festa delle Luci, Diwali, che in caso non lo sapeste è considerata una data molto importante in India.

Ma in Italia, invece, quale sarà il costo? L’Oppo Reno8 Pro prezzerà 799,99 euro, ed è anche probabile che il set di House of the Dragon inciderà sulla cifra qualora questa edizione limitata dovesse arrivare anche nel nostro Paese dove, è sicuro, che i fan del Trono di Spade non mancano. Anche perché la versione verrà acquistata principalmente dai fans, ovviamente.