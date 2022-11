Tencent perde più di 650 miliardi di dollari, l’azienda cinese è sull’orlo del fallimento?

Tencent non ha mai affrontato un problema grave come quello che sta vivendo attualmente. Cosa ha causato questa incredibile perdita di denaro?

Tencent sta combattendo come non mai contro le continue ressioni normative in Cina, cercando di evitare la caduta della società. Tutto ha avuto inizio il 20 ottobre, quando le azioni di Tencent sono scese di poco più del 5% a 232,4 HK$ per azione. E secondo gli analisi di Bloomberg, pare che la colpa sia da attribuire all’ultimo congresso del Partito Comunista in Cina, dove il governo ha riaffermato il suo impegno per una dura politica Covid e ha ritardato il rilascio di indicatori economici chiave.

Dunque, l’indice Nasdaq Golden Dragon China, che replica i titoli tecnologici cinesi scambiati negli Stati Uniti, è sceso del 7% al punto più basso dal 2013. A questo punto è facile pensare che Tencent non sia più l’azienda più preziosa della Cina con un comodo margine, poiché è stata del tutto detronizzata dal gigante locale dei liquori Kweichow Moutai.

La graduale caduta di Tencent e il possibile rialzo con una nuova soluzione

Tencent, in sostanza, ha perso oltre 650 miliardi di dollari della sua capitalizzazione di mercato da gennaio 2021, specie quando si è avvicinato per la prima volta a quota 1 trilione di dollari. Adesso, per via di questa situazione, ha solo un valore di 293,3 miliardi. Gli analisti prevedono che Tencent riporterà un altro calo del 34% dell’utile netto nell’ultimo trimestre fiscale. Questo avverrà dopo che le entrate dell’azienda saranno diminuite un’altra volta, quindi dovranno prepararsi al peggio.

Ne parla al riguardo Kenny Wen, capo della ricerca sugli investimenti di KGI Asia, che ci fa sapere che: “Non ci sono catalizzatori positivi per Tencent nella seconda metà dell’anno, dal momento che i suoi guadagni continueranno a essere sotto pressione dal debole contesto macroeconomico. E anche quando la situazione migliorerà in Cina, siamo in un’era di stretta monetaria, quindi sarà difficile tornare al punto in cui si trovava quando le banche centrali si stavano allentando“.

Per tentare di combattere la situazione Tencent ha deciso di assumere yn nuovo consulente strategico, cioè Shawn Layden,

nonché l’ex capo di Sony Interactive Entertainment. Supporterà il colosso tecnologico cinese a rafforzare le sue posizioni nel mercato globale dei giochi, e si spera che ci possa riuscire, specialmente dopo quello che stanno passando attualmente. Dovremo avere fiducia nelle sue capacità in poche parole, proprio come Tencent sta facendo ora.

Possiamo leggere una sua dichiarazione recente dopo l’entrata nella compagnia, che sarebbe la seguente. In questo commento ufficiale possiamo capire le sue intenzioni e le aspettative in merito a quello che vorrebbe fare: “Spero di consigliare, assistere e supportare il team di Tencent mentre approfondiscono le loro attività e impegni all’interno del settore a cui ho dedicato la maggior parte della mia carriera. Ci sono molte strade possibili da percorrere, ma solo alcune sono profonde, amplianti, inclusive, edificanti, stimolanti e/o sostenibili“.