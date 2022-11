Basta mal di testa da weekend: cosa fare per sconfiggerlo

Arriva il weekend tanto agognato e, invariabilmente, soffriamo di mal di testa, ma perché succede?

Per alcuni è ormai un classico, sabato e domenica, nei giorni in cui finalmente ci si potrebbe rilassare si viene aggrediti da un brutto mal di testa che non ci consente di godere il tempo libero dagli impegni lavorativi come vorremmo.

Le persone che ne soffrono avvertono un dolore molto forte, la testa pesante, difficoltà a concentrarsi, tutto questo però non dipende da una serata a base di alcool, ma da qualcosa di diverso che non ci consente di stare con la nostra famiglia, con gli amici, ecc… Come mai? C’è qualche rimedio che può prevenire questa condizione?

Mal di testa da weekend: le cause

Solitamente la cefalea ci prende già il sabato mattina e può essere ritenuta una variante dell’emicrania. Ma quali sono le cause?

cambiamento del ritmo: se si lavora a pieno ritmo tutta settimana e poi sabato e domenica si rallenta, già a partire dal risveglio si sballa il ritmo dell’ipotalamo

alimentazione: nel fine settimana può succedere di mangiare più cibo spazzatura, anche hot dog, insaccati, cioccolato e alimenti preconfezionati possono favorire l'insorgenza dell'emicrania

caffé: la sua assenza può innescare il dolore così come consumarlo a orari diversi rispetto a quanto accade nelle altre giornate

sonno: dormire troppo o troppo poco possono determinare l'arrivo del mal di testa, le ore di sonno dovrebbero essere più o meno le stesse

clima: magari d'estate o in primavera ne approfittate per andare al mare, stando al sole avviene la vasodilatazione, mentre in montagna, l'aria più rarefatta può indurre la cefalea

stress accumulato: gli ormoni dello stress che abitualmente ci accompagnano diminuiscono, vengono quindi rilasciati i neurotrasmettitori che causano contrazione e successiva dilatazione dei vasi sanguigni generando il mal di testa

Mal di testa da weekend: rimedi