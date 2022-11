Laminazione ciglia: come averle forti e irresistibili

La laminazione delle ciglia è un trattamento estetico per avere ciglia decisamente più voluminose e belle.

Da sempre noi donne cerchiamo di dare maggior valore alle nostre ciglia, oggi c’è un modo per ottenere questo risultato in una formula anche piuttosto duratura.

In questo modo potrete dire addio alle ciglia finte e mettere a riposo il vostro piegaciglia. Ma in che cosa consiste, esattamente, la laminazione ciglia o anche detta lifting? Ecco tutti i dettagli.

Laminazione ciglia: che cos’è e quanto costa

Si tratta di un trattamento che incurva e allunga le ciglia, le rinforza dando l’impressione che su di esse ci sia il mascara anche se non è così. La durata è di circa 6 settimane, in seguito bisogna fare il mantenimento. Il costo complessiva va dai 200 Euro ai 350 Euro, mentre ogni singola seduta costa circa 60-80 Euro.

Per i centri estetici questa è una procedura molto conveniente perché non richiede grandi costi e permette di far guadagnare col mantenimento.

Potenzialmente tutti possono affrontare una laminazione ciglia, è ottimo per chi le ha secche, magari anche un po’ sfibrate oppure per chi le ha disordinate o le ha molto corte. Ci sono controindicazioni solo in caso di malattie agli occhi, allergia, gravidanza e allattamento.

Laminazione ciglia: tutti i passaggi

pulizia delle ciglia: bisogna cancellare eventuali residui di trucco, inquinamento, ecc…

bisogna cancellare eventuali residui di trucco, inquinamento, ecc… patch occhi: con cui si separano quelle superiori da quelle inferiori

con cui si separano quelle superiori da quelle inferiori curvatura delle ciglia : si utilizza un bigodino in silicone, ce ne sono di diverse dimensioni

: si utilizza un bigodino in silicone, ce ne sono di diverse dimensioni si applica la cheratina : con un pennellino stendendola su tutte le ciglia, oppure proteine delle seta, acido ialuronico

: con un pennellino stendendola su tutte le ciglia, oppure proteine delle seta, acido ialuronico tinta: se si vuole cambiare la nuance naturale

se si vuole cambiare la nuance naturale oli nutrienti: per aprire le squame delle ciglia e fortificarle

per aprire le squame delle ciglia e fortificarle con uno scovolino si pettinano le ciglia

fissante, quest’ultimo passaggio richiede 10-15 minuti circa

quest’ultimo passaggio richiede 10-15 minuti circa in tutto il procedimento dura circa un’ora

Alla fine della seduta per 24 ore non bisogna bagnare o truccare le ciglia, i risultati tanto sperati cominceranno a vedersi dopo le prime tre sedute, per questo motivo bisognerebbe effettuare il trattamento una volta al mese.

Un altro consiglio è quello di evitare, almeno inizialmente, di applicare sostanze oleose. Infine questa non è una procedura che causa dolore, bisogna però affidarsi a mani esperte, per questo è sconsigliato farla da soli. Se però volete provare questa ebrezza procuratevi un buon kit con prodotti certificati.