Gorpcore: la tendenza che porta il look da montagna in passerella

Dopo il Barbiecore ed il Bikercore, il Gorpcore ha invaso sia i social network (in particolare TikTok) che le passerelle di moda. Il trend si è affermato come la nuova tendenza dell’inverno 2022.

Il termine Gorpcore affonda le sue origini nell’acronimo “Good Old Raisin and Peanuts” che può essere tradotto con la “cara vecchia uvetta e noccioline”. Un riferimento agli snack consumati dagli escursionisti durante i loro cammini. La sua diffusione è legata ad un articolo della rivista “The Cut”, dedicato ai ragazzi e alle ragazze che amavano sfoggiare look da montagna nonostante fossero tipicamente di città.

Se un tempo le giacche a vento extralarge, i maglioni con colori sgargianti, i calzettoni e gli scarponcini venivano indossati solamente per il weekend in montagna, oggi si tratta di un vero e proprio trend. Al suo successo hanno contribuito celebrità come Hailey Bieber, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Kendrick Lamar e ASAP Rocky.

Gorpcore, il nuovo trend che spopola sui social

Negli scorsi mesi si sono fatte strada mode come il Barbiecore, con un’esaltazione del look “girly” combinata ad un riferimento alla bambola più iconica al mondo, e il Bikercore, ovvero l’estetica da motociclista. In passato abbiamo assistito anche all’ascesa del Normcore, la moda che punta tutto sul minimalismo e la semplicità. Ora è arrivato il turno del Gorpcore: il trend ha conquistato i social network, in particolare TikTok, dove è diventato virale.

Soprattutto tra le generazioni più giovani che, dopo la pandemia, si sono riavvicinate alle escursioni in mezzo alla natura alla ricerca di una scappatoia dallo stress delle città. Con il tempo l’abbigliamento da trekking ha smesso di essere collegato solamente alla montagna ed è arrivato nella metropoli con grande stile.

I consigli per un look Gorpcore

Oltre al ritorno alla natura e alle escursioni, il Gorpcore viene apprezzato dalle nuove generazioni perché le differenze tra l’abbigliamento maschile e quello femminile si affievoliscono dando spazio all’unisex. Questa tendenza, inoltre, riesce ad unire originalità – con un mix di strati di vestiti dai colori accesi e allegri – e praticità.



Si tratta di una moda facilmente replicabile. Basta avere pantaloni cargo o leggins termici da abbinare a maglioni di lana o pile pesanti. Ci vorrà anche una giacca impermeabile o un piumino larghi. Anche gli accessori hanno la loro importanza: scarponcini imbottiti, berretti di lana, occhiali da sole e, per chi vuole superarsi, zainetti colorati.