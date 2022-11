ILIAD la promozione shock che taglia i costi ed aumenta i Giga: ecco le nuove 2 offerte

Le offerte Black Friday sembrano non finire mai. Sarà perché questa nuova (ma nemmeno tanto) tradizione arrivata anche in Italia non si limita solo al giorno del vero e proprio “venerdì nero”, ma dura ben oltre una settimana.

E ne stanno approfittando tantissime compagnie di telefonia mobile che oltre alle normali offerte che sono disponibili tutto l’anno, mettono in campo anche una serie di nuove tariffe dedicate a una serie ben definita di clienti.

Per fortuna però che anche se il Black Friday è destinato a finire presto, alcune di queste tariffe hanno un lasso di tempo maggior per essere attivate. Si tratta per esempio di quella messa in campo da Iliad, denominata Flash 120, dove il numero centoventi sta a significare i giga che possono essere usati dal cliente per tutta la durata del mese insieme a minuti e SMS illimitati, per chiamate in Italia, oltre a minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni, internet 4G/4G+. E ancora: minuti e SMS illimitati + 7GB dedicati in Europa. Tutto a 7,99 al mese. Per sempre. Attivabile entro il 15 dicembre.

Iliad prende sempre più piede

Il costo per l’attivazione della SIM è pari a 9,99 euro ma comprende anche il servizio 5G che fa diventare l’offerta a Giga 150. Anche questa offerta è attivabile dai clienti Iliad che non devono necessariamente disdire il loro contratto per poter cambiare offerta e aumentare i giga a loro disposizione. L’offerta prevede anche il roaming internazionale verso i seguenti Paesi: Antille francesi, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Germania, Estonia, Francia, Finlandia, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna e Ungheria.

Le offerte sono riservate sia ai clienti che vogliono entrare in Iliad tramite portabilità ed anche ai clienti Iliad che invece vogliono solo aumentare i Giga mensili del loro abbonamento (Voce, Giga 30, offerta Iliad 5,99€, Giga 40, Giga 50, Giga 80, Flash 70, Flash 100, Flash 100 5G, Giga 100, Flash 120). Il tutto al costo di 9.99 euro al mese, questo per l’offerta 150, che costa 2 euro in più dell’altra ma offre la possibilità di avere il 5G. Entrambe le offerte si attivano sul sito ufficiale, ma anche tramite Simbox e Corner che si trovano nei centri commerciali, ma anche un po’ ovunque.

Tra i servizi dell’offerta Flash 120 di Iliad ci sono Mi richiami, Hotspot, scatto-risposta, il piano-tariffario e il controllo-credito residuo, la segreteria telefonica, e la portabilità del numero. Nella Flash 150, invece, i minuti sono illimitati, i giga arrivano a 150, appunto, in 5G. Roaming zero: 9 GIGA dedicati, servizi inclusi: mi richiami, hotspot, controllo credito residuo, segreteria telefonica.

