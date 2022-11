Whatsapp e schede contatti, l'ultimo update cambia tutto

Fame di aggiornamenti per l’app verde? Ce n’è uno proprio per noi, ed è assolutamente conveniente da installare. La nuova funzione che Meta avrebbe intenzione di mostrarci, difatti, è totalmente innovativa.

Per scoprire che cosa ci ha riservato WhatsApp dovremo indagare a fondo, e non tanto per dire. Quale sarà la feature di cui potremo far uso una volta che avremo scaricato l’update? Ecco tutte le informazioni da conoscere in anticipo.

Giorno dopo giorno WhatsApp continua a lavorare per migliorare la sua app beta su Windows. Infatti, dopo aver rilasciato una scheda delle chiamate per tenere traccia della cronologia delle chiamate all’interno della barra laterale dell’app, ora ha in mente di implementare la condivisione delle schede dei contatti su Windows beta.

E il tutto avviene a seguito del rilascio dei sondaggi, i quali sono fondati direttamente all’interno del foglio di condivisione della chat alcuni giorni fa. Adesso, WhatsApp sta puntando al lancio di un nuovo update per alcuni utenti su Microsoft Store. Grazie a questo, gli utenti potranno finalmente condividere le schede dei contatti direttamente all’interno dello stesso foglio di condivisione della chat.

E come qualcuno avrà già intuito, sarà proprio qui che potremo trovare l’opzione per creare sondaggi e condividere file. Il punto di ingresso sarà l’opzione “Contatti”, in cui verrà visualizzato se la funzione è già abilitata o meno. E quando la utilizzeremo, ovviamente saremo in grado di condividere una scheda di contatto in modo che il destinatario possa aggiungerla facilmente alla propria rubrica.

La nuova aggiunta su WhatsApp è una feature minore, ma essenziale

Per quanto possa essere una funzionalità molto minore, ci fa capire che WhatsApp ci tiene molto ad aggiornare questa versione introducendo tutte le funzionalità mancanti. Con il passare del tempo avremo modo di saperne di più, dunque non perdiamo la speranza e cerchiamo di tenerci informati su tutto quello che viene rilasciato da Meta stesso. Gli sviluppatori non si dimenticheranno mai di noi, specialmente in questo periodo.

Non a caso la possibilità di condividere le schede dei contatti è stata rilasciata ad alcuni utenti beta, precisamente dopo aver installato l’aggiornamento di WhatsApp per Windows 2.2247.2.0 disponibile su Microsoft Store. Questa verrà distribuito a più beta tester nei prossimi giorni, e se rientriamo in quella speciale categoria di persone probabilmente ci basterà soltanto aspettare il nostro turno.

Ma sarete pronti ad accogliere a braccia aperte le prossime novità su WhatsApp? Chiunque faccia uso dell’app verde sicuramente lo è, ragione per la quale non possiamo che essere entusiasti di ciò che ha intenzione di riservarci Meta. In fondo, non c’è ragione di dubitare delle sue azioni.

Gli aggiornamenti – per fortuna – vengono rilasciati di continuo, e ogni volta che succede ovviamente non possiamo rimanere a corto di funzionalità utili da usare: quelle appena lanciate sono un chiaro esempio. Attendiamo con pazienza che la compagnia ci riesca a conquistare con altrettante impostazioni niente male.