Pioggia di asteroidi sulla Terra? Questo è il sesto avvistato in poco tempo

E’ di circa una settimana fa la scoperta dell’asteroide 2022 WJ1 è arrivata effettuata dal Catalina Sky Survey – uno dei maggiori progetti dedicati alla scoperta e al follow-up di oggetti vicini alla Terra (NEO) a poco meno di quattro ore dall’impatto.

L’asteroide è stato ripreso per la prima volta dal telescopio Mt. Lemmon di 1,5 m di Catalina e, una volta effettuate quattro osservazioni, è stato segnalato al Minor Planet Center (MPC).

Queste quattro osservazioni sono state sufficienti per mappare il percorso dell’asteroide nel cielo, e pochi minuti dopo la pubblicazione di questa “astrometria”, il software di monitoraggio interno dell’ESA ha riferito che l’oggetto aveva una probabilità del 20% circa di impatto con la Terra, forse colpendo da qualche parte in Nord America nelle prossime due o tre ore. Pochi minuti dopo, anche altri programmi di monitoraggio dell’impatto hanno inviato avvisi delineando uno scenario simile. A seguito delle potenziali notifiche di impatto, gli osservatori di Catalina e altrove negli Stati Uniti hanno ricevuto osservazioni di follow-up del nuovo asteroide. A meno di 30 minuti dall’innesco iniziale, l’impatto è stato confermato con eccellente precisione: il piccolo asteroide, probabilmente meno di un metro di diametro, avrebbe avuto un impatto da qualche parte tra il lago Erie e il lago Ontario, vicino al confine tra Stati Uniti e Canada.

Asteroidi, che pericolo per la Terra?

Esattamente all’ora prevista, un asteroide di circa 1 m ha colpito l’atmosfera diventando una brillante palla di fuoco sopra la posizione prevista. Ma che pericolo possono costituire questo tipo di oggetti celesti per la Terra? A causa del modo in cui si è formato il Sistema Solare, i piccoli oggetti rappresentano la maggioranza in termini di popolazione totale. Si stima che ci siano 40-50 milioni di piccoli asteroidi e “solo” 1.000 dei più grandi e giganti “assassini di pianeti”. Il resto si trova da qualche parte nel mezzo. Attualmente conosciamo più di 1,1 milioni di asteroidi, anche se molti altri sono là fuori in attesa di essere trovati e classificati. Di quelli scoperti, circa 30.600 viaggiano in un’orbita che li porta vicino a quella terrestre. Questi sono gli “asteroidi vicini alla Terra” (NEA).

La notizia rassicurante è che quasi tutti gli asteroidi giganti sono stati trovati – più del 95% – e nessuno desterà preoccupazione per i prossimi cento anni. Invece i piccoli asteroidi di un metro colpiscono la Terra ogni due settimane. Si aggiungono alla lunga lista di corpi celesti studiati dagli astronomi, ma non costituiscono una grande priorità quando si tratta di difesa planetaria perché non rappresentano un pericolo reale. Gli oggetti celesti che destano maggiore preoccupazione sono quegli “asteroidi di riccioli d’oro” che sono abbastanza grandi da fare del male se hanno un impatto, e ce ne sono abbastanza che sappiamo che, a un certo punto, lo faranno.

Il famigerato impatto di Chelyabinsk nel febbraio 2013 e l’impatto di Tunguska nel giugno 1908 rientrano in questa categoria, e quando si tratta di scoprire questi asteroidi, c’è ancora molto lavoro da fare.

