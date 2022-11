Android Auto stravolge tutto ed elimina una funzione davvero utilissima per gli utenti

Android Auto si modifica in grande? Sembrerebbe che sia così con questa nuova decisione da parte di Google, che pare essere prioritaria rispetto a tante altre che abbiamo già visto prendere in passato.

Ora, però, è necessario capire che cosa sia stato rimosso e come mai. Ci stupirà la ragione dietro alla scelta, oppure rimarremo comunque sia delusi dato quello che scopriremo? Vediamo cos’è cambiato in Android Auto.

Tutte le modifiche che Google tende ad apportare ai propri servizi non sono casuali come si potrebbe pensare, bensì pensati. Quindi, in vista del fatto che abbia cambiato un importante elemento del suo servizio automobilistico, spiegherebbe come mai abbia preso una decisione essenziale.

Si tratta di una rimozione forse totale, e a cui dovremo metterci una pietra sopra dato che non potremo evitare che non accada. Lo diciamo perché la casa di Mountain View ha voluto prendere di mira Android Auto per tentare di rinnovarlo ancora di più, però la domanda sorge spontanea in tal caso: cosa ha fatto la società?

Il meteo scompare: la barra di stato non sarà più presente?

Le novità che riguardano il servizio automobilistico di Google ci dicono solo una cosa: le informazioni meteo e l’indicazione della temperatura attuale, per il momento, saranno rimosse dalla barra di stato di Android Auto. Ma come abbiamo detto prima non è stata una scelta casuale, perché Google ha informato la sua utenza affermando di averla sistemata, ma che, adesso, sarebbe stata meglio rimuoverla onde evitare di mostrarla incompleta.

Di conseguenza, come abbiamo potuto capire, non avremo più modo di usarla fino a quando la “sostituta” dello strumento non sarà disponibile al lancio definitivo. Che ci voglia tanto tempo per il suo debutto? Dipende tutto da cosa abbia in mente di aggiungere Google, non per niente è una questione correlata alle migliorie che vorrebbe apportare all’app. Una cosa la sappiamo però: ci piacerà senz’altro più di prima.

Riporre la nostra fiducia nei suoi progetti potrebbe essere una idea da non scartare dato che siano sempre e comunque interessanti, specialmente se uno di questi riguarda Android Auto. Il servizio è stato aggiornato giorno dopo giorno con una certa regolarità, quindi che stiano facendo di tutto per renderla una applicazione come si deve, riteniamo che sia più che giusto. Perché mai dovremmo avere dei dubbi in tal senso?

A parte questo, vi consigliamo anche di rimanere informati su ciò che succede a Google. La compagnia capita spesso che prenda delle decisioni a noi strane, ma che sono fondate su delle scelte precise che sarebbero in grado di sorprendere tutti noi. E che riguardino YouTube, i suoi servizi digitali o altre attività conosciute, in fin dei conti non ha tanta importanza: quello che basta è non rimanere allo scuro degli avvenimenti o, peggio ancora, ignorare che ci siano.