Indiana Jones 5, immortalato Harrison Ford sul set: lì qualcosa si sta muovendo

Un mito da 41 anni a questa parte. Da tanto dura la leggenda di quell’archeologo immaginario che ha semplicemente scritto la storia del cinema. Più pagine. L’ultima potrebbe arrivare con l’anno che verrà.

In attesa di un trailer, sono uscite in rete le prime immagini di Harrison Ford nei panni di nuovo Indiana Jones, ci ha pensato Empire Magazine a rivelare in esclusiva alcune foto.

Foto che confermano dei rumor che da tempo gravitano intorno a quel personaggio creato dalla mente geniale di George Lucas. Harrison Ford, sempre lui. Naturalmente. Raffigurato e ringiovanito in una copertina che conferma l’imminente uscita, se non proprio del nuovo capitolo della saga, certamente di un trailer prossimo all’arrivo.

La data di uscita nelle sale cinematografiche.

Harrison Ford è stato il volto di Indiana Jones sin dalla sua prima apparizione ne I Predatori dell’Arca perduta, uscito nel 1981. Una combinazione di classico film d’avventura, con ulteriori tocchi di commedia, horror ed emozioni, il film è diventato un successo globale indiscutibile, un archeologo che non ha impiegato molto a diventare un’icona cinematografica. Dopo essere apparso in altre due avventure, Indiana Jones e il tempio maledetto e Indiana Jones e L’ultima crociata, il franchise sembrava essere giunto a una conclusione soddisfacente. Ma al mito non c’è mai fine, così, ecco Indiana Jones nel regno del teschio di cristallo quasi 20 anni dopo la sua ultima uscita. Ora, altri 15 anni dopo, Jones è tornato per un’ultima avventura, e promette di essere la sua più grande.

Creando curiosità e suspense. Disney+ non ha rivelato molto: ha annunciato che una serie è in lavorazione ma pochi altri dettagli: una sorta di passaggio di consegne definitivo, Indy finalmente si ritirerà e uno dei personaggi del film continuerà come nuovo protagonista. Da capire soltanto chi. I rumors però ci sono, fanno sempre più rumore: assicurano che Harrison Ford chiuderà definitivamente la storia mista a leggenda con il quinto film.

In Indiana Jones 5, Harrison Ford che torna dentro quei panni che gli calzano a pennello, un abito su misura che non perde mai d’appeal, nonostante l’ormai 80enne attore di Chicago sia un po’ avanti con l’età. Mai abbastanza per fermarsi. Nel cast di Indiana Jones 5, ci saranno Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Toby Jones, Boyd Holbrook, Antonio Banderas e John Rhys-Davies, con James Mangold che prende il timone del film. Un film il cui lancio nelle sale è previsto per il 30 giugno 2023.

