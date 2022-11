L’uomo colono spaziale: la NASA svela la data in cui abiteremo (regolarmente) il nostro Satellite

Ciò che fino a qualche decennio fa era pura fantascienza, oggi sembra destinato a diventare realtà. Ci siamo chiesti spesso se nello spazio ci fossero altre forme di vita, mentre in realtà sarebbe proprio la razza umana la forma di vita che abiterà lo spazio.

Le recenti ricerche e missioni spaziali infatti hanno come fine ultimo proprio quello di permettere all’essere umano di abitare su corpi celesti diversi dalla Terra, e forse la possibilità sta per diventare realtà.

Secondo le dichiarazioni di uno degli scienziati che supervisionano la missione Artemis I, partita circa una settimana fa per la Luna, entro il 2030 l’uomo sarà in grado di vivere stabilmente sul satellite naturale della Terra. Ne è convinto il professor Howard Hu, deputato alla supervisione della navicella Orion, parte integrante proprio della missione Artemis I. Secondo lo scienziato, entro 8 anni da adesso gli astronauti saranno in grado di vivere sulla Luna lavorando e svolgendo una serie di attività. Una sorta di “gruppo di pionieri” che testeranno le possibilità di vita sulla Luna in attesa del trasferimento di altri civili.

Artemis I è solo l’inizio

La missione Artemis I è solo la prima di una serie di 3 missioni che hanno come scopo comune quello di creare un habitat vivibile per gli esseri umani. Secondo quanto si apprende dalle dichiarazioni e dalle notizie rilasciate dalla Nasa, le missioni Artemis 1, 2 e 3 hanno come fine ultimo la costruzione di una stazione spaziale ad hoc, che si chiamerà Lunar Gateway, dove gli astronauti potranno vivere per mesi mentre sono in orbita.

Si tratta di un bel passo avanti rispetto alle missioni che a metà del secolo scorso hanno portato sì l’uomo sulla Luna, ma per brevi momenti, e solo per studiarne il suolo. L’ultima volta che l’essere umano ha solcato la superficie lunare è stata il 17 dicembre 1972, ben 50 anni fa, e sembra che bisognerà aspettare fino al 2026, data prevista di lancio della missione Artemis 3, per vedere finalmente la razza umana tornare a mettere piede sulla Luna.

Mentre si attendono tutti questi cambiamenti e progressi, la missione Artemis I sta andando avanti con successo. Il lancio, rimandato più volte per una serie di guasti tecnici, è avvenuto finalmente lo scorso 16 novembre dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral alla volta della Luna. Si tratta del secondo volo di collaudo, senza equipaggio, dell’Orion MPCV e il primo lancio del razzo vettore chiamato Space Launch System, nell’ambito del programma Artemis.

