Apple interessato all’acquisto di una delle squadre di calcio più forti al mondo – rumors

Cosa hanno a che fare le mele col pallone? Apparentemente niente, a meno che non si tratti della forma, più o meno tonda per entrambi gli oggetti. Ma potrebbe esserci dell’altro.

Già, perché se la mela in questione è quella morsicata di Apple, e il pallone è quello del Manchester Utd., ecco che il pettegolezzo è servito.

Parliamo di pettegolezzo, o meglio di rumor, perché non c’è nulla di confermato in questa teoria, secondo la quale Tim Cook avrebbe intenzione di portare a casa Apple nientemeno che i Red Devils. La notizia certa è che il Manchester Utd., uno dei club più blasonati della Premier League inglese, è fortemente indebitato. Ed i Glazer, attuali proprietari del club, avrebbero da tempo messo sul mercato la proprietà (o andrebbe bene loro anche dividere le quote della società). I risultati, ovviamente, ne stanno risentendo in maniera importante, tanto che il club è stato abbandonato anche da Cristiano Ronaldo, punta di diamante della squadra, che ha rescisso il contratto in maniera non proprio amichevole.

Compratori all’orizzonte, ma a che prezzo?

Il controvalore in denaro richiesto per l’acquisto del club inglese sarebbe pari a 6,9 miliardi di dollari, e pare ci sia qualcuno pronto a scommettere su Tim Cook come uno dei potenziali acquirenti della squadra. Ma oltre a Apple si parla anche di Sir Jim Ratcliffe, proprietario di Ineos, un’azienda privata del Regno Unito operante nel settore chimico. Dopo una serie di acquisizioni è la terza più grande azienda chimica al mondo ed è anche la più grande società privata della Gran Bretagna: nel 2019 ha realizzato un fatturato di 61 miliardi di dollari e ha 26,000 dipendenti.

Certo è che se la notizia si confermasse come vera, e Apple fosse davvero interessata ad acquisire una squadra di calcio come quella del Manchester Utd., sarebbe un bel vantaggio per entrambe le parti. Il colosso di Cupertino infatti avrebbe per le mani un enorme veicolo pubblicitario, dal momento che il calcio inglese è amatissimo a livello internazionale e la risonanza mediatica a livello mondiale sarebbe infinita.

D’altro canto, poiché Apple ha una capitalizzazione superiore a quelle di Meta, Amazon e Google messe insieme, sarebbe un grande avallo per i Red Devils, che diventerebbero la squadra più ricca al mondo. Senza contare che Apple potrebbe in quel caso decidere di rifare il vestito alla “casa” del Manchester Utd., l’Old Trafford, che versa in condizioni piuttosto precarie data l’età dello stadio storico dei Red Devils.