WhatsApp, novità assoluta per lo stato: mai successo prima

Ci siamo svegliati con l’intenzione di ricevere un nuovo aggiornamento per WhatsApp? Allora abbiamo fatto centro: quello che sta per arrivare potrebbe piacerci come non mai probabilmente.

Parliamo, in sintesi, di una possibilità a cui molti hanno pensato ma che non era stata ancora inserita. Adesso, grazie al fatto che Meta ascolti i feedback dei suoi utenti, sarà reale: vediamo che cosa è stato aggiunto, o meglio… quali funzioni verranno introdotte.

Sono state annunciate delle nuove funzionalità per quanto riguarda WhatsApp, rendendo questo momento forse il migliore dell’intera settimana. Come se non bastasse, leggete bene quello che stiamo per dirvi, si tratta di un futuro aggiornamento della beta di WhatsApp per iOS.

Ovviamente qualcuno potrebbe chiedersi come mai non siano abilitate ugualmente pur avendo installato l’update, ma la risposta è più semplice. Pare che alcune funzionalità potrebbero essere in fase di sviluppo, pertanto non sono disponibili per i beta tester oppure sono state implementate sootanto per alcuni utenti. In entrambi i casi, purtroppo, dovremo attendere un futuro aggiornamento.

Ma concentrandoci sull’argomento del giorno, possiano dirvi che dopo che Meta si era concentrata nel lanciare la possibilità di inviare sondaggi su WhatsApp per iOS e Android, questa funzione è finalmente disponibile dopo l’ultimo aggiornamento di WhatsApp per Windows dal Microsoft Store.

In sostanza potremo tenere traccia della cronologia delle chiamate direttamente nella barra laterale dell’app beta per Windows, grazie alla nuova scheda delle chiamate. Sta rilasciando la possibilità di condividere schede di contatto su WhatsApp beta per Windows, dunque è più facile per il destinatario salvare i numeri di telefono nella propria rubrica.

Ma non è una vera e propria novità, perché già inassato avevamo annunciato che WhatsApp stava lavorando per portare le note vocali agli aggiornamenti di stato per un futuro update di WhatsApp beta per Android. La funzionalità in questione adesso è in fase di sviluppo, e gli utenti iOS – secondo le indiscrezioni – saranno sicuramente i primi a riceverla.

Le altre impostazioni in arrivo: sono più che ottime

A parte questo pare che ci saranno altre news da tenere in conto, come il fatto che i sondaggi arriveranno molto presto pure su WhatsApp Desktop. Inoltre gli sviluppatori stanno lavorando anche ad una nuova chat ufficiale di WhatsApp dove potremo ricevere suggerimenti, vedere annunci e conoscere le ultime funzionalità, per un futuro aggiornamento della versione beta di WhatsApp Desktop.

Infine, ma non per importanza, vorrebbero aggiungere pure un collegamento nelle chat di gruppo per disattivare rapidamente le notifiche, accontentando tutti quegli utenti che vorrebbero che venisse lanciata la seguente funzione. Che ci voglia tanto per vedere almeno una di queste davanti ai nostri occhi?

Non proprio: WhatsApp ha un piano preciso da seguire, di conseguenza aspettiamoci soltanto il meglio. Siamo sicuri del fatto che non rimarremo delusi, anche perché ci sono così tante funzioni da utilizzare che potrebbero renderci la vita migliore – durante l’uso dell’app ovviamente – tutti i giorni.