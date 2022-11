Muore a 99 anni Giuseppe Paternò: aveva preso la laurea a luglio con 110 e lode

Da ragazzo non aveva potuto studiare come avrebbe desiderato, e così, una volta pensionato, aveva recuperato e realizzato il suo sogno.

Giuseppe Paternò, il nonno dei record, è morto a 99 anni dopo che nel luglio scorso aveva conseguito la laurea all’Università di Palermo. L’anziano ha concluso i suoi studi con il massimo dei voti: 110 e lode.

Da giovane non era riuscito a completare gli studi, in quanto il padre stabilì che doveva iniziare a lavorare. Paternò era nato in una famiglia numerosa, e aveva dovuto abbandonare le scuole superiori per lavorare come fattorino e supportare la famiglia con le spese da sostenere. In seguito era diventato impiegato alle Ferrovie.

Dopo la pensione, decide di tornare a dedicarsi a ciò che aveva sempre amato, ovvero lo studio. Infatti, la voglia di imparare non lo ha mai abbandonato, tant’è che nel 2020 si era preso la laurea in Storia e filosofia. Quando si desidera qualcosa con tutte le proprie forze, si può averlo, come Giuseppe Paternò ha ampiamente dimostrato. E soprattutto, non è mai troppo tardi per realizzare ciò che ci si prefigge.

Tant’è che dopo la triennale, Paternò decide di iscriversi alla specialistica in Scienze filosofiche, laureandosi in tempo con 110 e lode. La scorsa estate si era laureato con una tesi inerente «Locke/ Kierkegaard/ Heidegger e loro visioni sul cristianesimo».

Tra gli ultimi progetti, quello di realizzare un romanzo intitolato “Storia dei ragazzi di via Papireto, viaggio di 100 anni a Palermo”.

All’età di 30 anni, Giuseppe riuscì a diplomarsi alle scuole serali e a diventare un geometra. Si è anche dato alla scrittura e ha pubblicato un libro. Poi, grazie a un filosofo piemontese ha cominciato a interessarsi alla filosofia. Da quando è andato in pensione, non ha più smesso di dedicarsi alla lettura e agli studi.

A comunicare la notizia della sua morte è stato il nipote, tramite social:«Il corpo del mio caro ❤️ Nonno 99 enne, h 6.15 di questa mattina, ha deciso di fare una pausa eterna. Dopo una vita di studi e una serie di sketch comici con me, che gli hanno dato una certa popolarità sul mio canale facebook ha pensato di riposarsi e abbracciare la quiete. Vi comunicheremo il giorno dei funerali. RIP NONNO PINO».