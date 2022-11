Meningite fulminante, muore bimbo a 15 mesi: febbre alta, poi il dramma

Dramma a Cavarzano (Belluno), dove un bimbo ha perso la vita a soli 15 mesi per una meningite batterica che lo ha portato via in pochi giorni.

Un bambino di 15 mesi, Christian Lozovyy, ha perso la vita a Cavarzano (Belluno). Una tragedia occorsa a causa di una meningite batterica che lo ha portato via in pochi giorni.

Il bimbo, figlio di due ucraini che vivono in Italia da anni, era nato il 26 agosto 2021 e da soli tre mesi aveva compiuto il suo primo anno di vita. I genitori sono rimasti scioccati, come riporta Il Gazzettino. I due, infatti, lo avevano accompagnato in ospedale, al San Martino, con una febbre assai elevata e da lì il piccolo era stato poi portato in nosocomio a Padova, dove è deceduto per una meningite fulminante provocata da pneumococco.

Il quadro clinico del piccolo si era aggravato velocemente e i pediatri di Belluno avevano optato per trasferire Christian a Padova. La madre del piccolo, Olesya Stavchanska, lavora per Luxottica, mentre il padre ha frequentato l’Istituto Segato. Le esequie del piccolo avranno luogo martedì 29 novembre, a Cavarzano.

Meningite: che cos’è

La meningite è un’infiammazione delle membrane che circondano il cervello e il midollo spinale, cosiddette meningi. Di solito la causa è infettiva, ma ci sono anche forme non infettive, per esempio un tumore o anche causata da medicinali. A causare la meningite infettiva, in genere, sono virus, batteri, funghi ecc.

La meningite virale, anche conosciuta come asettica, è la forma che purtroppo si verifica maggiormente. Generalmente, le conseguenze non sono gravi e le cose migliorano in circa 7/10 giorni.

Per quel che concerne, invece, la forma batterica, si tratta di una forma decisamente più rara e anche molto grave che può portare anche alla morte di chi la contrae. La meningite causata da funghi sorge in particolare, in soggetti con deficit immunitari e anch’essa può costituire un serio rischio per la vita di una persona.

Di solito, questa malattia si trasmette da uomo a uomo tramite vie respiratorie, con goccioline di saliva e secrezioni nasali, che possono essere diffuse tramite tosse, starnuti o mentre una persona sta parlando. Il contagio avviene tramite contatto stretto e prolungato con una persona che ha l’infezione o in ambienti con particolare affollamento.