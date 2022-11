Pestato a morte in strada al culmine di una rissa: è caccia aperta all’assassino

I carabinieri danno la caccia all’uccisore di un 42enne di origine tunisina ammazzato di botte al culmine di una rissa.

Ancora non chiara la dinamica che ha portato al brutale pestaggio. Un testimone chiave parla di un uomo fuggito in bici dopo il delitto.

Si chiamava Rjdha Jamaooui, originario della Tunisia. Aveva 42 anni, sposato e padre di due bambini. Lo hanno ammazzato di botte a Terni in circostanze ancora non chiare. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

Un testimone dei fatti – riporta Il Messaggero – racconta di un uomo scappato a grande velocità in bici dopo l’omicidio. Non c’è stato modo di raggiungerlo: si è dileguato nel nulla. «La vittima era una brava persona, aveva un lavoro, lo conoscevo», racconta agli investigatori il testimone chiave. Era presente nei momenti concitati successivi all’omicidio di quel tunisino che conosceva bene, spiega ai carabinieri.

A pochi metri di distanza giace il corpo senza vita del 42enne. A coprire il cadavere un telo. Il tunisino è stato ucciso sulle scale che portano al palazzo di Borgo Bovio, davanti a Ponte d’Oro, mentre tentava di sfuggire alla furia assassina del suo killer.

La prima ricostruzione dell’omicidio

Il delitto, secondo una prima ricostruzione dei fatti, è avvenuto poco prima che scattasse la mezzanotte. È allora che il tunisino sarebbe stato investito dalla bici di un giovane di colore che stava percorrendo via Romagna a fari spenti. Nell’impatto il 42enne ha riportato alcune ferite e perso gli occhiali. Ancora sanguinante per le conseguenze dell’incidente, pare che l’uomo abbia chiesto 150 euro al suo investitore.

Da quel momento in avanti si è scatenato il finimondo. Altri africani sarebbero spuntati dal nulla prendendo le parti del giovane investitore. E sono state botte da orbi per il tunisino, finché il suo cuore non si è piegato a una violenza così feroce.

La seconda versione dei fatti

Questa è solo la prima versione dei fatti, poi modificata dai carabinieri, secondo i quali il tunisino sarebbe invece giunto dopo l’investimento in bici. Sarebbe stato non l’investito, ma uno di quelli che cercavano di sedare la rissa. I cui protagonisti iniziali sarebbero, invece, un africano e un calabrese. Anche l’africano in bici è rimasto ferito nella rissa e trasportato all’ospedale dal 118. Il testimone oculare del fatto di sangue – un ternano, che ha assistito alla scena assieme alla compagna – ha cercato di fermare il presunto assassino inseguendolo in auto. Ma invano.

I miliari hanno sentito a lungo i due per cercare di capirne di più sull’autore dell’omicidio, che ancora non è stato identificato. Qualche elemento in più dovrebbe arrivare dall’africano ferito e finito in ospedale, ancora scioccato dall’accaduto.