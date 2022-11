Uccide la madre a colpi di forbici e poi prova a bruciarla: Maria muore a 84 anni

L’uomo, 56 anni, da tempo era in terapia per problemi psichici. Sembrerebbe che per via della febbre che aveva avuto ultimamente, non avesse preso i suoi soliti farmaci.

Dapprima l’ha uccisa con delle forbici sfregiando il suo viso, poi ha provato a bruciarla. È accaduto domenica 27 novembre, a San Severino Marche (Macerata).

Così è morta Maria Bianchi, 84 anni, uccisa dal figlio M.Q., 56 anni. Una tragedia che ha sconvolto nel profondo gli animi di tutta la cittadina. Molti li conoscevano, in quanto titolari del Bar Maria Bianchi, (detto “Da Maria”). Proprio sopra al bar, c’è la casa dei due, dove è avvenuto l’omicidio. Il bar era chiuso dallo scorso venerdì, 25 novembre, quando il 56enne, figlio di Maria, aveva avuto un po’ di febbre e avrebbe quindi optato per tenere chiuso il bar.

L’uomo era sotto terapia da tempo a causa di problemi di tipo psichico e sembrerebbe che, dopo l’influenza degli ultimi giorni, non avesse preso i suoi soliti farmaci. A far scattare l’allerta, ieri, dopo pranzo, sarebbe stato il medico che lo aveva in cura.

Dopo aver sentito che l’uomo era provato negli ultimi giorni, il medico ha deciso di contattare i soccorritori, temendo che potesse occorrere qualcosa di brutto. Verso le 14:30, i militari dell’Arma dei carabinieri sono giunti a casa dell’uomo e della madre, trovando quest’ultima a terra, morta. Nell’abitazione c’era anche il 56enne che all’inizio è stato soccorso dai sanitari e poi condotto in caserma per l’interrogatorio. Infine, lo hanno arrestato.

L’interrogatorio è stato molto lungo. Da una prima ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe stata uccise con una serie di colpi di forbici, sul corpo e in viso. L’uomo avrebbe assalito sua mamma in camera da letto per poi finire in bagno, dove l’uomo avrebbe anche cercato di appiccare il fuoco al cadavere.

Un raptus che potrebbe essere legato ai problemi psichici del 56enne. Non si sa se a provocare il delitto sia stata una discussione madre figlio. Il cadavere dell’anziana è stato portato in obitorio a Macerata. Molti erano a conoscenza dei problemi psichici dell’uomo, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare quel che è poi occorso ieri.