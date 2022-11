Tir si rovescia e schiaccia ambulanza: due decessi, sinistro choc

Il conducente del tir è rimasto illeso. L’incidente è occorso lunedì mattina a Chiaravalle, in provincia di Ancona.

Sconvolgente sinistro stradale a Chiaravalle (Ancona). Un tir si è rovesciato e ha colpito un’ambulanza, schiacciandola. È accaduto tra la Stradale 76 della Val d’Esino e l’A14.

A perdere la vita nell’impatto sarebbero state due persone, tutte e due sull’ambulanza, mentre il conducente del tir è rimasto illeso. L’incidente tra tir e ambulanza è occorso lunedì mattina da poco passate le ore 11, dalle parti della rotatoria, all’uscita dello svincolo di Chiaravalle. Da quanto ricostruito finora, il carico del tir si sarebbe rovesciato mentre stava arrivando l’ambulanza, che poi è rimasta incastrata tra il tir e il guardrail.

Le due vittime, che si trovavano sull’ambulanza, sono rimaste intrappolate all’interno delle lamiere. Tre persone sono rimaste ferite. Una persona, sarebbe inoltre stata trasportata all’ospedale di Torrette, ad Ancona, in condizioni davvero molto serie.

L’Anas ha poi diramato una nota in cui descrive l’incidente e bloccato il traffico:«A causa di un incidente stradale che ha coinvolto una auto, una ambulanza e un mezzo pesante è temporaneamente chiuso al traffico – per chi viaggia in direzione Roma – lo svincolo di collegamento tra la strada statale 76 della Val d’Esino e l’autostrada A14. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile».

A esprimere il proprio cordoglio per la morte del soccorritore della Croce Rossa Italiana e del paziente che si trovavano sull’ambulanza è stata anche la Protezione Civile:«Esprimiamo tutta la nostra vicinanza al secondo soccorritore, gravemente ferito, che in queste ore sta combattendo per la propria vita. Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari per la grave perdita e un augurio per una pronta guarigione al ferito, il Capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, rinnova la stima e la gratitudine per tutti i volontari, i soccorritori, le organizzazioni e le strutture del Sistema di Protezione Civile che, con grande spirito di abnegazione e dedizione, operano per il bene e la sicurezza dei nostri cittadini», hanno chiosato.