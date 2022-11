“Quando hai finito di fare serata chiama a casa!”. E il post della moglie del sindaco diventa virale

A far balzare agli onori delle cronache nazionali il sindaco di Rieti non è stata la sua attività come amministratore cittadino.

Una sfuriata in piena regola della consorte sui social ha scatenato il gossip tra i concittadini. E non solo tra loro: qualcuno fa lo screenshot del post che diventa presto virale in rete.

Un’antica saggezza popolare insegna – o insegnava – a lavare i panni sporchi in famiglia. Ma anche questo vecchio adagio pare essere stato superato dall’onnipresenza delle nuove tecnologie. Adesso i panni sporchi spesso e volentieri su lavano sui social. In alcune famiglie almeno. Come quella di Daniele Sinibaldi, 36 anni, fresco sindaco di Rieti in quota Fratelli d’Italia.

Sua moglie, Marta Ciferri, non ha gradito infatti la prolungata assenza da casa del consorte durante le ore notturne. E ha tenuto a farlo sapere a tutti esternando su Facebook il proprio disappunto. «Quando hai finito di fare serata, magari se hai un attimo puoi provare a richiamarmi considerando che sono da sola a casa con un bambino di un anno!». Così ha scritto sul popolare social la moglie del neosindaco, senza per nulla nascondere la stizza per la latitanza del marito.

Un rimprovero in piena regola

Non c’è spazio per equivoci di sorta: si è trattato di una vera e propria ramanzina. Un rimprovero sottolineato anche dal punto esclamativo finale nel messaggio postato alle tre di notte dopo alcune chiamate telefoniche non andate, con ogni evidenza, a buon fine. Secondo un altro adagio la notte porta consiglio. E difatti dopo qualche ora dopo un click ha rimosso il post da Facebook, segno che la rabbia per le mancate risposte del marito-sindaco aveva lasciato spazio alla razionalità.

Il post così è sparito velocemente. Ma non a velocità sufficiente per seminare i pettegoli della rete. Qualcuno infatti aveva già provveduto a fare lo screenshot del rimbrotto sotto forma di post e così l’immagine è rimbalzata sul web tra risatine e battutine sulle bacheche virtuali. Ampiamente superato, in questo caso, il confine tra pubblico e privato. Ben distanti dal classico aplomb delle coppie in politica, con le first lady vincolate alla consegna del silenzio per salvaguardare le apparenze, il siparietto social della famiglia del sindaco ha divertito e fornito materiale da conversazione ai concittadini (a Rieti è diventata il “trend topic” cittadino). E non solo a loro. Come prova del resto questo stesso articolo.