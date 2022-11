TV, conto alla rovescia per il nuovo digitale terrestre: cosa potrebbe succedere ai canali

Mancano pochi giorni allo switch off. C’è la data definitiva, ecco cosa potrebbe succedere dopo ai principali canali televisivi.

Entro poco tempo bisognerà adeguarsi alla nuova tecnologia richiesta dal nuovo standard di trasmissione

Manca poco meno di un mese. Ma non al Natale, bensì alla fine delle trasmissioni sul digitale terrestre con il protocollo Mpeg-2. La data da segnarsi è quella del 20 dicembre 2022. Allora scatterà lo step fondamentale per il passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre.

Con lo switch off – secondo il termine ormai entrato nell’uso comune – Rai, Mediaset e tutti gli altri canali nazionali e locali passeranno al nuovo standard DVB-T2. La transizione finale al nuovo sistema è prevista per il nuovo anno: infatti il 31 dicembre 2022 la televisione passerà al nuovo standard DVB-T2.

Questo significa che dopo quella data tutti i televisori non omologati cesseranno definitivamente le trasmissioni. Questo a meno di non avere un televisore di recente produzione oppure un decoder. Altrimenti si dovrà dire addio al segnale televisivo.

Nuovo digitale terrestre, cosa cambia col nuovo anno

Cosa cambierà col nuovo digitale terrestre? Il cambiamento si è reso necessario per la cessione alla rete telefonica mobile – per il 5G – di buona parte delle reti televisive. Reti che dunque adotteranno lo standard di seconda generazione DVB T2. In pratica si tratta di un sistema più efficiente che consentirà di trasmettere la stessa quantità di dati (dunque di contenuti) malgrado la riduzione delle frequenze. La codifica MPEG4 rende possibile risparmiare banda rispetto alla codifica MPEG2. Per il 31 dicembre 2022 è prevista la dismissione definitiva della codifica MPEG2.

Il cosiddetto switch off permetterà agli spettatori della televisione – dunque non ai possessori di smart tv – di avere accesso a canali in alta definizione, HD e dei nuovi servizi interattivi.

Manca poco tempo allo switch off

Dal 21 dicembre, in realtà, ci saranno gli ultimi dieci giorni per mettersi in regola con la televisione. Dopodiché dal 1° gennaio 2023, chi non si sarà adeguato non vedrà più nulla: apparirà solo uno schermo nero.

Per capire se il nostro televisore è valido è sufficiente andare sul canale Test: il canale 100 per la Rai e 200 per Mediaset. Se dopo aver sintonizzato il televisore su questi canali apparirà la scritta “Test HEVC Main10”, allora ciò significa che la televisione è compatibile. Come alternativa esistono in commercio decoder da collegare alla televisione per trasformare il segnale senza dover acquistare un nuovo apparecchio televisivo.