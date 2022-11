Arriva Hive a prendersi il posto di Twitter tra l’olimpo dei Social: già lo conosci?

L’avvento di Mastodon e BeReal, ovvero una coppia di social network che sta ottenendo un successo notevole, sta mettendo in serio pericolo l’andamento di alcune piattaforme attualmente esistenti; Instagram è un chiaro esempio.

Ma loro due non sono gli unici ad aver attirato l’attenzione di tutti noi, perché pare che ci sia un altro concorrente altrettanto “ben formato” che potrebbe compiere dei veri e propri passi da gigante. Chi sarebbe il prossimo social network a spaccare?

Il cambiamento di Twitter grazie a Elon Musk, l’introduzione di Mastodon su internet e la crescita esponenziale di BeReal, sono delle situazioni molto interessanti che stanno avvenendo in questo periodo e che, per un motivo o per un altro, hanno catturato l’attenzione di ognuno di noi.

Il prossimo ad incuriosirci potrebbe essere Hive Social, ovvero un servizio nuovo e gestito soltanto da due singole persone. Ma, oltre ad essere un incrocio tra Twitter e Instagram, pare che non faccia così tanto uso degli algoritmi rispetto agli altri social network: non è una tecnologia gettonata da loro a quanto pare.

Sappiamo per certo che abbiano un obiettivo chiave, proprio come ci spiega Kassandra Pop, la CEO di Hive Social: “L’obiettivo è permettere agli utenti di restare in contatto con gli amici e la famiglia; abbiamo puntato sulla semplicità e sembra che alla gente il feed cronologico piaccia molto“. Ma cosa ha da offrire questo nuovo social network in via di espansione?

Hive Social ha del potenziale, ma ha ancora molto da migliorare

Innanzitutto ci teniamo a dirvi che, per quanto abbia una idea interessante, non ci siano ancora le misure di sicurezza fondamentali e le funzioni di accessibilità che ci si aspetta dai social network tradizionali. Infatti, per coloro che fanno uso di un cellulate Android, sarà necessario aspettare un update visto e considerato che la piattaforma sia piena di bug.

E, a malincuore, vi riferiano anche che non esista – per il momento – una versione desktop. Comunque sia, qualora foste curiosi di provarla ugualmente, potreste pensare di scaricarla dal vostro store digitale. Dopodiché basterà andare su “Create an account”, e nella pagina successiva scegliere se creare un profilo utilizzando il vostro indirizzo email, il numero di telefono o usando le credenziali di Apple o Google.

Dopodiché, potrebbe essere necessario inserire un codice di sicurezza o cliccare su un link inviato al vostro numero di telefono o tramite email. A quel punto proseguiamo inserendo la nostra data di nascita. Nella schermata successiva sarà necessario scegliere il nome che verrà visualizzato sull’app e uno username, e a quel punto dovremo selezionare ancora altro.

Difatti ci verranno mostrati alcuni argomento di interesse, e quando li avremo scelti potremo finalmente andare su “Start Exploring” per trovare e seguire le persone che vi piacciono. Che ne pensate di questo nuovo social network? Di sicuro non è tanto male come potrebbe sembrare, seppur sia imperfetto ancora.